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В конгрессе США не видят нужды в новых законопроектах о помощи Украине

В конгрессе США не видят нужды в новых законопроектах о помощи Украине - РИА Новости, 10.03.2024

В конгрессе США не видят нужды в новых законопроектах о помощи Украине

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис выразил уверенность, что законопроект о выделении Киеву 60 миллиардов долларов имеет... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T22:12

2024-03-10T22:12

2024-03-10T22:12

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис выразил уверенность, что законопроект о выделении Киеву 60 миллиардов долларов имеет поддержку необходимого числа конгрессменов, и заявил, что не видит нужды в разработке альтернативных инициатив, о которых говорят республиканские лидеры палаты. В интервью телеканалу CBS Джеффрис пообещал спикеру-республиканцу Майку Джонсону защиту от попыток свержения, если тот пойдет наперекор сторонникам экс-президента США Дональда Трампа и поставит на голосование билль о помощи Украине, ранее утвержденный сенатом. "Конечно, нам не нужна альтернатива, когда есть всеобъемлющий, двухпартийный билль о национальной безопасности, поступивший из сената… В Вашингтоне каждый знает, что он наберет как минимум 300 голосов, если не больше", - сказал Джеффрис. Законопроект о помощи союзникам США, включая Украину, был принят сенатом, но забуксовал в палате представителей, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывает на республиканца Джонсона Белый дом в попытке убедить его поставить документ на голосование. Джеффрис дал понять, что демократы защитят Джонсона от свержения, если тот решится поставить законопроект на голосование. "Мы не обсуждали это фракцией… Но есть разумное число членов палаты, которые не считают, что спикер должен быть отстранен за то, что он сделает правильный выбор", - заявил Джеффрис. Необходимость возобновить американскую помощь Украине, приостановленную в декабре из-за отсутствия бюджетного финансирования, президент Джо Байден поставил во главу обращения к конгрессу, начав с этой тему свою ежегодную речь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240310/ukraina-1932131411.html

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