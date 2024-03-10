Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной
Польские фермеры разблокировали КПП "Краковец" на границе с Украиной
Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Краковец" на польско-украинской границе, сообщил в воскресенье представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
"Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Краковец", такую информацию мы получили от польских коллег", - сказал Демченко.
Он добавил, что разблокировка является временной, 13 марта движение грузовых автомобилей через него снова закроют. На остальных пунктах пропуска ситуация остается неизменной, в очередях на границе по-прежнему находится около 2,3 тысячи грузовиков.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.