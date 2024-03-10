https://ria.ru/20240310/pologi-1932121048.html
Пологи перевели на питание за счет дизель-генераторов
Пологи перевели на питание за счет дизель-генераторов - РИА Новости, 10.03.2024
Пологи перевели на питание за счет дизель-генераторов
Устранение последствий удара ВСУ по электроподстанции в Пологах займет около 10 суток, город переведен на питание за счет дизель-генераторов, сообщает... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:40
2024-03-10T10:40
2024-03-10T10:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Устранение последствий удара ВСУ по электроподстанции в Пологах займет около 10 суток, город переведен на питание за счет дизель-генераторов, сообщает администрации Пологовского района Запорожской области.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на электроподстанции в Пологах Запорожской области. Прекращено электроснабжение города и части района."На данный момент электропитание производится за счет дизель-генераторных установок. По предварительным данным, на устранение последствий удара потребуется около 10 дней", - говорится в сообщении администрации.Местные власти призвали жителей города и района свести к минимуму потребление электроэнергии и воды.
https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932099057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Пологи перевели на питание за счет дизель-генераторов
Устранение последствий удара ВСУ по подстанции в Пологах займет десять суток
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Устранение последствий удара ВСУ по электроподстанции в Пологах займет около 10 суток, город переведен на питание за счет дизель-генераторов, сообщает администрации Пологовского района Запорожской области.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на электроподстанции в Пологах Запорожской области. Прекращено электроснабжение города и части района.
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"На данный момент электропитание производится за счет дизель-генераторных установок. По предварительным данным, на устранение последствий удара потребуется около 10 дней", - говорится в сообщении администрации.
Местные власти призвали жителей города и района свести к минимуму потребление электроэнергии и воды.
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