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Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 10.03.2024
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22:35 10.03.2024
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Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище
Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 10.03.2024
Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище
Похороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T22:35
2024-03-10T22:35
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ссср
светлана моргунова
илья свиридов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Похороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил РИА Новости ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Ранее в воскресенье РИА Новости сообщили в окружении Светланы Моргуновой о ее кончине в возрасте 84 лет. "Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в "Склифе", но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация. Похороны состоятся на Троекуровском во вторник", - сказал Свиридов. Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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россия, рсфср, ссср, светлана моргунова, илья свиридов
Россия, РСФСР, СССР, Светлана Моргунова, Илья Свиридов
Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны диктора Моргуновой состоятся 12 марта на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкДиктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
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Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Похороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил РИА Новости ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.
Ранее в воскресенье РИА Новости сообщили в окружении Светланы Моргуновой о ее кончине в возрасте 84 лет.
«
"Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в "Склифе", но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация. Похороны состоятся на Троекуровском во вторник", - сказал Свиридов.
Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
 
РоссияРСФСРСССРСветлана МоргуноваИлья Свиридов
 
 
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