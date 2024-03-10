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Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище

Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 10.03.2024

Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T22:35

2024-03-10T22:35

2024-03-10T22:35

россия

рсфср

ссср

светлана моргунова

илья свиридов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Похороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил РИА Новости ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Ранее в воскресенье РИА Новости сообщили в окружении Светланы Моргуновой о ее кончине в возрасте 84 лет. "Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в "Склифе", но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация. Похороны состоятся на Троекуровском во вторник", - сказал Свиридов. Светлана Моргунова - народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

россия

рсфср

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рсфср, ссср, светлана моргунова, илья свиридов