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На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин - РИА Новости, 10.03.2024
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08:05 10.03.2024 (обновлено: 10:57 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/poezd-1932105436.html
На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин
На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин - РИА Новости, 10.03.2024
На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин
Двое мужчин погибли, попав под колеса поезда на станции "Матвеевская" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), проводится проверка, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:05
2024-03-10T10:57
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двое мужчин погибли, попав под колеса поезда на станции "Матвеевская" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "В Москве устанавливаются обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования на станции Матвеевская... Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двоих мужчин 1988 и 1992 года рождения на железнодорожной станции", - говорится в сообщении. В субботу вечером поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмированы двое мужчин. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин

На станции "Матвеевская" МЖД погибли двое мужчин, попав под колеса поезда

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где двое мужчин попали под колеса поезда на МЖД. 10 марта 2024
Место происшествия, где двое мужчин попали под колеса поезда на МЖД. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Место происшествия, где двое мужчин попали под колеса поезда на МЖД. 10 марта 2024
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двое мужчин погибли, попав под колеса поезда на станции "Матвеевская" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Москве устанавливаются обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования на станции Матвеевская... Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двоих мужчин 1988 и 1992 года рождения на железнодорожной станции", - говорится в сообщении.
В субботу вечером поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмированы двое мужчин. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.
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