https://ria.ru/20240310/poezd-1932105436.html

На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин

На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин - РИА Новости, 10.03.2024

На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин

Двое мужчин погибли, попав под колеса поезда на станции "Матвеевская" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), проводится проверка, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:05

2024-03-10T08:05

2024-03-10T10:57

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двое мужчин погибли, попав под колеса поезда на станции "Матвеевская" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "В Москве устанавливаются обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования на станции Матвеевская... Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двоих мужчин 1988 и 1992 года рождения на железнодорожной станции", - говорится в сообщении. В субботу вечером поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмированы двое мужчин. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)