https://ria.ru/20240310/podozrevaemyy-1932154660.html
В Челябинске разыскивают подозреваемого, сломавшего нос девушке-хостес
В Челябинске разыскивают подозреваемого, сломавшего нос девушке-хостес - РИА Новости, 10.03.2024
В Челябинске разыскивают подозреваемого, сломавшего нос девушке-хостес
Полиция в Челябинске ведет поиск подозреваемого, сломавшего нос девушке, встречающей посетителей бара, информирует в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:58
2024-03-10T15:58
2024-03-10T15:58
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар - РИА Новости. Полиция в Челябинске ведет поиск подозреваемого, сломавшего нос девушке, встречающей посетителей бара, информирует в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщал Telegram-канал Shot, промоутер Ирина Сердюк ждала гостей около заведения Bla Bla Bar на Кировке в Челябинске, рядом стоял мужчина в неадекватном состоянии, которого не пустили в бар. Сначала он оскорблял девушку, а затем ударил кулаком в нос. По данным полиции, нападавший с места происшествия скрылся. "Пострадавшая обратилась в отдел полиции с заявлением о причинении ей телесных повреждений. Полицейские работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего. В распоряжении оперативников имеется описание примет нападавшего, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его места нахождения и принятием мер к задержанию", - говорится в сообщении полиции. Работа по поиску подозреваемого ведется во взаимодействии оперативных и наружных служб органов внутренних дел Челябинска, уточняется в сообщении. По данным прокуратуры региона, прокуратура Центрального района Челябинска поставила на контроль ход и результаты проверки полиции по факту причинения телесных повреждений женщине в ночном клубе Bla Bla Bar. "Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности", - поясняет надзорное ведомство.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске разыскивают подозреваемого, сломавшего нос девушке-хостес
В Челябинске разыскивают подозреваемого, сломавшего нос девушке-хостес у бара
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар - РИА Новости. Полиция в Челябинске ведет поиск подозреваемого, сломавшего нос девушке, встречающей посетителей бара, информирует в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщал Telegram-канал Shot, промоутер Ирина Сердюк ждала гостей около заведения Bla Bla Bar на Кировке в Челябинске, рядом стоял мужчина в неадекватном состоянии, которого не пустили в бар. Сначала он оскорблял девушку, а затем ударил кулаком в нос. По данным полиции, нападавший с места происшествия скрылся.
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«
"Пострадавшая обратилась в отдел полиции с заявлением о причинении ей телесных повреждений. Полицейские работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего. В распоряжении оперативников имеется описание примет нападавшего, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его места нахождения и принятием мер к задержанию", - говорится в сообщении полиции.
Работа по поиску подозреваемого ведется во взаимодействии оперативных и наружных служб органов внутренних дел Челябинска, уточняется в сообщении.
По данным прокуратуры региона, прокуратура Центрального района Челябинска поставила на контроль ход и результаты проверки полиции по факту причинения телесных повреждений женщине в ночном клубе Bla Bla Bar.
«
"Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности", - поясняет надзорное ведомство.
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