Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/pensionerka-1932190691.html
Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми
Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми - РИА Новости, 10.03.2024
Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми
Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, на котором запечатлены издевательства над... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:09
2024-03-10T21:09
происшествия
россия
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, на котором запечатлены издевательства над подметающей пол пенсионеркой, сообщается на сайте СК РФ. По данным ведомства, в социальных сетях распространилась видеозапись из парикмахерской в Пермском крае с издевательствами и угрозами физической расправы в отношении пожилой женщины. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, на нее грубо кричит женщина, заставляя шевелиться быстрее. Уточнялось, что обрушившийся на пенсионерку негатив якобы являлся наказанием за то, что она забыла деньги за стрижку дома. "Председателем СК России поручено возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909779054.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Происшествия, Россия, Пермь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край
Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми

Глава СК поручил возбудить дело после видео с "наказанием" пенсионерки в Перми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, на котором запечатлены издевательства над подметающей пол пенсионеркой, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, в социальных сетях распространилась видеозапись из парикмахерской в Пермском крае с издевательствами и угрозами физической расправы в отношении пожилой женщины.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, на нее грубо кричит женщина, заставляя шевелиться быстрее. Уточнялось, что обрушившийся на пенсионерку негатив якобы являлся наказанием за то, что она забыла деньги за стрижку дома.
"Председателем СК России поручено возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани
16 ноября 2023, 11:09
 
ПроисшествияРоссияПермьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Пермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала