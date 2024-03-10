https://ria.ru/20240310/pensionerka-1932190691.html

Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми

Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми - РИА Новости, 10.03.2024

Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, на котором запечатлены издевательства над... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T21:09

2024-03-10T21:09

2024-03-10T21:09

происшествия

россия

пермь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

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ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после появления видео из пермской парикмахерской, на котором запечатлены издевательства над подметающей пол пенсионеркой, сообщается на сайте СК РФ. По данным ведомства, в социальных сетях распространилась видеозапись из парикмахерской в Пермском крае с издевательствами и угрозами физической расправы в отношении пожилой женщины. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, на нее грубо кричит женщина, заставляя шевелиться быстрее. Уточнялось, что обрушившийся на пенсионерку негатив якобы являлся наказанием за то, что она забыла деньги за стрижку дома. "Председателем СК России поручено возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909779054.html

россия

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), пермский край