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На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 10.03.2024 (обновлено: 02:56 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/patriot-1932094090.html
На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot
На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.03.2024
На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot
Ведущее украинское агентство УНИАН опубликовало пост в своем Telegram-канале, где признало потерю ВСУ американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:44
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специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Ведущее украинское агентство УНИАН опубликовало пост в своем Telegram-канале, где признало потерю ВСУ американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.В сообщении "с большой долей вероятности" признается "подтвержденная потеря" пусковых установок M901 комплекса MIM-104 Patriot. Место удара было установлено "практически сразу", оно находится примерно в 50 километрах от линии фронта, пишет агентство. В посте утверждается, что "украинские и российские аналитики" идентифицировали кабины грузовиков MAN, которые выступают базой для установок Patriot.Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных ударом "Искандера", было два американских ЗРК Patriot.
https://ria.ru/20240228/snaryady-1930000041.html
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Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР
В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по украинским ЗРК западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара.
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украина, россия, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot

УНИАН опубликовало сообщение о потере американских ЗРК Patriot

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Ведущее украинское агентство УНИАН опубликовало пост в своем Telegram-канале, где признало потерю ВСУ американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В сообщении "с большой долей вероятности" признается "подтвержденная потеря" пусковых установок M901 комплекса MIM-104 Patriot.
Место удара было установлено "практически сразу", оно находится примерно в 50 километрах от линии фронта, пишет агентство. В посте утверждается, что "украинские и российские аналитики" идентифицировали кабины грузовиков MAN, которые выступают базой для установок Patriot.
Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных ударом "Искандера", было два американских ЗРК Patriot.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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