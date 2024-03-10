https://ria.ru/20240310/patriot-1932094090.html

На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot

На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot - РИА Новости, 10.03.2024

На Украине признали потерю американских ЗРК Patriot

Ведущее украинское агентство УНИАН опубликовало пост в своем Telegram-канале, где признало потерю ВСУ американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T02:44

2024-03-10T02:44

2024-03-10T02:56

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украина

россия

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Ведущее украинское агентство УНИАН опубликовало пост в своем Telegram-канале, где признало потерю ВСУ американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.В сообщении "с большой долей вероятности" признается "подтвержденная потеря" пусковых установок M901 комплекса MIM-104 Patriot. Место удара было установлено "практически сразу", оно находится примерно в 50 километрах от линии фронта, пишет агентство. В посте утверждается, что "украинские и российские аналитики" идентифицировали кабины грузовиков MAN, которые выступают базой для установок Patriot.Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных ударом "Искандера", было два американских ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20240228/snaryady-1930000041.html

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Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по украинским ЗРК западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара. 2024-03-10T02:44 true PT0M16S

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украина, россия, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )