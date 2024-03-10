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Ватикан попытался объяснить слова папы римского о белом флаге - РИА Новости, 10.03.2024
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12:11 10.03.2024 (обновлено: 13:05 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/papa-1932128632.html
Ватикан попытался объяснить слова папы римского о белом флаге
Ватикан попытался объяснить слова папы римского о белом флаге - РИА Новости, 10.03.2024
Ватикан попытался объяснить слова папы римского о белом флаге
Папа римский Франциско не подразумевал капитуляцию Украины, говоря о белом флаге, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:11
2024-03-10T13:05
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москва
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Папа римский Франциско не подразумевал капитуляцию Украины, говоря о белом флаге, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.&quot;Папа использует термин &quot;белый флаг&quot; и отвечает на образ, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но ссылаясь на каждую ситуацию с войной, Папа ясно заявил: &quot;Переговоры никогда не являются капитуляцией&quot;, — сказал он журналистам.Ранее понтифик в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры.Папа Франциск неоднократно обращался с призывами в связи с обострением конфликта и выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз обозначал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае кардиналу Маттео Дзуппи поручили провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета он совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.
https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html
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в мире, украина, россия, москва, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, политика
В мире, Украина, Россия, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Политика
Ватикан попытался объяснить слова папы римского о белом флаге

Ватикан назвал слова папы римского о белом флаге призывом к переговорам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Папа римский Франциско не подразумевал капитуляцию Украины, говоря о белом флаге, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«

"Папа использует термин "белый флаг" и отвечает на образ, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но ссылаясь на каждую ситуацию с войной, Папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", — сказал он журналистам.

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Ранее понтифик в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры.
Папа Франциск неоднократно обращался с призывами в связи с обострением конфликта и выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз обозначал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае кардиналу Маттео Дзуппи поручили провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета он совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.
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Вчера, 11:15
 
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