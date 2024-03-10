Ватикан попытался объяснить слова папы римского о белом флаге
Ватикан назвал слова папы римского о белом флаге призывом к переговорам
Папа Римский Франциск . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Папа римский Франциско не подразумевал капитуляцию Украины, говоря о белом флаге, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«
"Папа использует термин "белый флаг" и отвечает на образ, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но ссылаясь на каждую ситуацию с войной, Папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", — сказал он журналистам.
Ранее понтифик в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры.
Папа Франциск неоднократно обращался с призывами в связи с обострением конфликта и выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз обозначал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае кардиналу Маттео Дзуппи поручили провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета он совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.