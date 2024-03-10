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В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 10.03.2024 (обновлено: 12:07 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/opasnost-1932127693.html
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:59
2024-03-10T12:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.Ранее администрация Белгорода информировала о запуске сигнала ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Тревогу в настоящее время не отменили."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
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Варвара Скокшина
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС: в Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области Мобильный пункт временного размещения в Шебекино
Мобильный пункт временного размещения в Шебекино - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Мобильный пункт временного размещения в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.
Ранее администрация Белгорода информировала о запуске сигнала ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Тревогу в настоящее время не отменили.
"РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину
Вчера, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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