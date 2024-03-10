https://ria.ru/20240310/opasnost-1932127693.html
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:59
2024-03-10T11:59
2024-03-10T12:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.Ранее администрация Белгорода информировала о запуске сигнала ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Тревогу в настоящее время не отменили."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: в Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность