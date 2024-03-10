https://ria.ru/20240310/opasnost-1932127693.html

В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024

В Шебекинском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:59

2024-03-10T11:59

2024-03-10T12:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.Ранее администрация Белгорода информировала о запуске сигнала ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Тревогу в настоящее время не отменили."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

белгородская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия