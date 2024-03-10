https://ria.ru/20240310/obstrel-1932131840.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 10.03.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T12:40

2024-03-10T12:40

2024-03-10T12:49

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 11.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Представительство также сообщило, что с 11.05 по 11.35 мск украинские войска выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

https://ria.ru/20240305/obstrel-1931136168.html

донецк

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, украина, нато, сцкк, происшествия