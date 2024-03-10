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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 10.03.2024
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12:40 10.03.2024 (обновлено: 12:49 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932131840.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 10.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:40
2024-03-10T12:49
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
нато
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происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 11.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Представительство также сообщило, что с 11.05 по 11.35 мск украинские войска выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
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донецк, горловка, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 27 снарядов по Донецку и Горловке

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела гимназии №92 в Кировском районе Донецка. 10 марта 2024
Последствия обстрела гимназии №92 в Кировском районе Донецка. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела гимназии №92 в Кировском районе Донецка. 10 марта 2024
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 11.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Представительство также сообщило, что с 11.05 по 11.35 мск украинские войска выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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