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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 10.03.2024 (обновлено: 12:58 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932124694.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:28
2024-03-10T12:58
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Представительство также сообщило, что в 10.30 по Кировскому и Петровскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 11.00 по Петровскому району Донецка - еще три таких же снаряда и в 11.00 по Центрально-Городскому району Горловки - также три аналогичных снаряда. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240310/ukraina-1932093290.html
https://ria.ru/20240309/alyans-1932079916.html
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донецк, горловка, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку

ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Кировского района Донецка. 10 марта 2024
Последствия обстрела Кировского района Донецка. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Кировского района Донецка. 10 марта 2024
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Представительство также сообщило, что в 10.30 по Кировскому и Петровскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 11.00 по Петровскому району Донецка - еще три таких же снаряда и в 11.00 по Центрально-Городскому району Горловки - также три аналогичных снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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