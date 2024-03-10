ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Представительство также сообщило, что в 10.30 по Кировскому и Петровскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 11.00 по Петровскому району Донецка - еще три таких же снаряда и в 11.00 по Центрально-Городскому району Горловки - также три аналогичных снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.