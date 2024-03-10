https://ria.ru/20240310/obstrel-1932124694.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку - РИА Новости, 10.03.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку

Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:28

2024-03-10T11:28

2024-03-10T12:58

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

петровский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Представительство также сообщило, что в 10.30 по Кировскому и Петровскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 11.00 по Петровскому району Донецка - еще три таких же снаряда и в 11.00 по Центрально-Городскому району Горловки - также три аналогичных снаряда. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240310/ukraina-1932093290.html

https://ria.ru/20240309/alyans-1932079916.html

донецк

горловка

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, горловка, петровский район, сцкк, нато, происшествия