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Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.03.2024

Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 130 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T00:16

2024-03-10T00:16

2024-03-10T00:16

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 130 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 130 различных боеприпасов. Сообщается, что поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, среди них двое детей.

https://ria.ru/20240309/krivoy_rog-1931963183.html

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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина