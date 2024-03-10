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"Были осторожны". На Западе признали правду о силах НАТО на Украине - РИА Новости, 10.03.2024
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11:28 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/nato-1932124842.html
"Были осторожны". На Западе признали правду о силах НАТО на Украине
"Были осторожны". На Западе признали правду о силах НАТО на Украине - РИА Новости, 10.03.2024
"Были осторожны". На Западе признали правду о силах НАТО на Украине
Североатлантический альянс не решится отправить войска на Украину по причине высокого риска военного столкновения с Россией, заявил сотрудник американского... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:28
2024-03-10T11:28
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс не решится отправить войска на Украину по причине высокого риска военного столкновения с Россией, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."С начала конфликта страны-члены НАТО проявляли разумную осторожность во избежание эскалации и прямого конфликта между альянсом и Россией. По этой причине я не ожидаю того, что французские, польские или немецкие войска будут отправлены на фронт", — отметил он.Купчан добавил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вводе иностранного контингента на Украину не стоит воспринимать всерьез. Кроме того, по его мнению, никакое западное оружие, в том числе немецкие ракеты Taurus, не помогут Киеву вернуть утраченные территории."Я не думаю, что Украина даже с ракетами Taurus, с еще большим количеством танков Leopard или Abrams и дронами имеет реальный шанс вытеснить российские войска", —резюмировал эксперт.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html
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украина, в мире, россия, франция, эммануэль макрон, барак обама, дмитрий песков, нато
Украина, В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Барак Обама, Дмитрий Песков, НАТО
"Были осторожны". На Западе признали правду о силах НАТО на Украине

Политолог Купчан: НАТО не отправит войска на Украину из-за риска войны с Россией

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс не решится отправить войска на Украину по причине высокого риска военного столкновения с Россией, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
"С начала конфликта страны-члены НАТО проявляли разумную осторожность во избежание эскалации и прямого конфликта между альянсом и Россией. По этой причине я не ожидаю того, что французские, польские или немецкие войска будут отправлены на фронт", — отметил он.
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Купчан добавил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вводе иностранного контингента на Украину не стоит воспринимать всерьез. Кроме того, по его мнению, никакое западное оружие, в том числе немецкие ракеты Taurus, не помогут Киеву вернуть утраченные территории.
"Я не думаю, что Украина даже с ракетами Taurus, с еще большим количеством танков Leopard или Abrams и дронами имеет реальный шанс вытеснить российские войска", —резюмировал эксперт.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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