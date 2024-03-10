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Собянин рассказал об использовании москвичами сервиса "Мой питомец" - РИА Новости, 10.03.2024
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14:43 10.03.2024 (обновлено: 14:44 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/moskva-1932145997.html
Собянин рассказал об использовании москвичами сервиса "Мой питомец"
Собянин рассказал об использовании москвичами сервиса "Мой питомец" - РИА Новости, 10.03.2024
Собянин рассказал об использовании москвичами сервиса "Мой питомец"
Жители Москвы обратились к сервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:43
2024-03-10T14:44
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Жители Москвы обратились к сервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "С момента запуска москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз", - написал Собянин. Он уточнил, что сервис работает с лета прошлого года. По словам мэра, больше всего горожане интересуются разделом "Жизненные ситуации" с полезной информацией об уходе за животными.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал об использовании москвичами сервиса "Мой питомец"

Москвичи обратились к сервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Жители Москвы обратились к сервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"С момента запуска москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз", - написал Собянин.
Он уточнил, что сервис работает с лета прошлого года. По словам мэра, больше всего горожане интересуются разделом "Жизненные ситуации" с полезной информацией об уходе за животными.
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