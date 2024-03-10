https://ria.ru/20240310/moskva-1932145997.html

Собянин рассказал об использовании москвичами сервиса "Мой питомец"

Собянин рассказал об использовании москвичами сервиса "Мой питомец" - РИА Новости, 10.03.2024

Собянин рассказал об использовании москвичами сервиса "Мой питомец"

Жители Москвы обратились к сервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:43

2024-03-10T14:43

2024-03-10T14:44

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Жители Москвы обратились к сервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "С момента запуска москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тысяч раз", - написал Собянин. Он уточнил, что сервис работает с лета прошлого года. По словам мэра, больше всего горожане интересуются разделом "Жизненные ситуации" с полезной информацией об уходе за животными.

https://ria.ru/20231107/moskva-1907825909.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин