https://ria.ru/20240310/moskva-1932112962.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:28

2024-03-10T09:28

2024-03-10T09:29

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут проникать отдельные массивы снеговых облаков и холодный полярный воздух с температурным фоном на четыре градуса ниже положенной климатической нормы. "В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус один - минус три градуса, по области ноль - минус пять градусов. Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 миллиметра ртутного столба", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20240309/sneg-1932073566.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, погода