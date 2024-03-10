https://ria.ru/20240310/moskva-1932112962.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:28
2024-03-10T09:28
2024-03-10T09:29
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут проникать отдельные массивы снеговых облаков и холодный полярный воздух с температурным фоном на четыре градуса ниже положенной климатической нормы. "В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус один - минус три градуса, по области ноль - минус пять градусов. Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 миллиметра ртутного столба", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20240309/sneg-1932073566.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до минус 5 градусов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Облачная с прояснениями погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут проникать отдельные массивы снеговых облаков и холодный полярный воздух с температурным фоном на четыре градуса ниже положенной климатической нормы.
"В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус один - минус три градуса, по области ноль - минус пять градусов. Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 миллиметра ртутного столба", - сказал Тишковец.
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