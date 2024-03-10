https://ria.ru/20240310/morskoy_koridor-1932098146.html

США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу

США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу - РИА Новости, 10.03.2024

США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу

США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщило центральное командование США... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T04:28

2024-03-10T04:28

2024-03-10T04:28

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщило центральное командование США (CENTCOM). Президент США Джо Байден ранее приказал Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. При этом американский лидер заверял, что военных США в анклаве не будет. Позднее представитель Пентагона разъяснил инициативу Байдена: проект предполагает создание плавучего пирса, куда - предположительно, с Кипра - будут завозиться грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят. Ранее об отправке кораблей для обустройства пирса не сообщалось. Как сообщает командование в соцсети Х, "9 марта корабль ВМС США General Frank S. Besson... покинул базу Лэнгли-Юстис", направившись в Восточное Средиземноморье. Корабль отбыл "менее чем через 36 часов" после соответствующего объявления Байдена о создании морского коридора, отмечает командование. Добавляется, что судно перевозит оборудование для создания временного порта для доставки гуманитарных грузов в анклав. В Пентагоне ранее отмечали, что для обустройства морского коридора потребуется более тысячи военных, а вся операция займет, вероятно, до 60 дней.

https://ria.ru/20240308/gaza-1931915801.html

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сша, кипр, в мире, джо байден, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году