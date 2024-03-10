https://ria.ru/20240310/moldaviya-1932175295.html
МВФ понизил прогноз роста ВВП Молдавии
МВФ понизил прогноз роста ВВП Молдавии - РИА Новости, 10.03.2024
МВФ понизил прогноз роста ВВП Молдавии
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии с 4,3% до 3,9%, сообщает представительство организации в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T18:45
2024-03-10T18:45
2024-03-10T18:45
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии с 4,3% до 3,9%, сообщает представительство организации в Кишиневе. "МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП Молдавии на 2024 год с 4,3% до 3,9%. В номинальном выражении, ВВП республики достигнет 342 миллиардов леев (16,3 миллиарда долларов). Прогнозируется до 2028 года рост до 513,9 миллиарда леев (23,4 миллиарда долларов)", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении представительства фонда. Согласно информации МВФ, прогноз роста ВВП по итогам 2023 года находится на уровне 2%, по сравнению с 2022 годом он сократился на 0,4%. Также отмечается, что в Молдавии инфляция (среднее значение) в 2024 году и в последующие четыре года составит 5%. Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она была на уровне 13,4%. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев, майя санду, мвф
Молдавия, Кишинев, Майя Санду, МВФ
МВФ понизил прогноз роста ВВП Молдавии
МВФ спрогнозировал падение ВВП Молдавии с 4,3% до 3,9%
КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии с 4,3% до 3,9%, сообщает представительство организации в Кишиневе.
"МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП Молдавии на 2024 год с 4,3% до 3,9%. В номинальном выражении, ВВП республики достигнет 342 миллиардов леев (16,3 миллиарда долларов). Прогнозируется до 2028 года рост до 513,9 миллиарда леев (23,4 миллиарда долларов)", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении представительства фонда.
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Согласно информации МВФ, прогноз роста ВВП по итогам 2023 года находится на уровне 2%, по сравнению с 2022 годом он сократился на 0,4%. Также отмечается, что в Молдавии инфляция (среднее значение) в 2024 году и в последующие четыре года составит 5%.
Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она была на уровне 13,4%.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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