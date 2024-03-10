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Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский - РИА Новости, 10.03.2024
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17:00 10.03.2024 (обновлено: 17:24 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/luntovskiy-1932162905.html
Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский - РИА Новости, 10.03.2024
Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский умер в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:00
2024-03-10T17:24
экономика
георгий лунтовский
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский умер в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. &quot;Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович очень много сделал для развития банковской системы, чтобы она была современной, здоровой, крепкой, самостоятельной, благодаря чему она &lt;...&gt; выдержала самые жесткие санкции&quot;, — заявил он.Лунтовский родился в 1950 году в Курске.В 1996-1999 годах он был депутатом Государственной думы, где входил в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.С 1999 по 2005 год Лунтовский занимал должность зампредседателя Банка России, затем до конца августа 2017-го — пост первого зампреда регулятора. В сентябре 2017 года возглавил Ассоциацию банков России.
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экономика, георгий лунтовский, госдума рф
Экономика, Георгий Лунтовский, Госдума РФ
Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский умер в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович очень много сделал для развития банковской системы, чтобы она была современной, здоровой, крепкой, самостоятельной, благодаря чему она <...> выдержала самые жесткие санкции", — заявил он.

Лунтовский родился в 1950 году в Курске.
В 1996-1999 годах он был депутатом Государственной думы, где входил в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.
С 1999 по 2005 год Лунтовский занимал должность зампредседателя Банка России, затем до конца августа 2017-го — пост первого зампреда регулятора. В сентябре 2017 года возглавил Ассоциацию банков России.
 
ЭкономикаГеоргий ЛунтовскийГосдума РФ
 
 
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