https://ria.ru/20240310/luntovskiy-1932162905.html

Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский - РИА Новости, 10.03.2024

Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский умер в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:00

2024-03-10T17:00

2024-03-10T17:24

экономика

георгий лунтовский

госдума рф

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский умер в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович очень много сделал для развития банковской системы, чтобы она была современной, здоровой, крепкой, самостоятельной, благодаря чему она <...> выдержала самые жесткие санкции", — заявил он.Лунтовский родился в 1950 году в Курске.В 1996-1999 годах он был депутатом Государственной думы, где входил в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.С 1999 по 2005 год Лунтовский занимал должность зампредседателя Банка России, затем до конца августа 2017-го — пост первого зампреда регулятора. В сентябре 2017 года возглавил Ассоциацию банков России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, георгий лунтовский, госдума рф