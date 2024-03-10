https://ria.ru/20240310/liviya-1932111005.html
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи - РИА Новости, 10.03.2024
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи
Ливию и Россию связывают давние отношения, в Триполи всегда рассчитывали на Москву, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел и международного РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:04
2024-03-10T09:04
2024-03-10T10:40
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КАИР, 10 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Ливию и Россию связывают давние отношения, в Триполи всегда рассчитывали на Москву, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур. "Ливию и Россию связывают исторические и давние отношения. По большей части они являются стабильными. У нас в правительстве в Триполи нет каких-либо возражений или оговорок по поводу сотрудничества с Россией", - сказал аль-Баур. Исполняющий обязанности главы МИД ПНЕ Ливии подчеркнул, что Россия входит в число важных стран и исторически играет роль на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Мы всегда рассчитывали на Россию, на то, что будет баланс или государство, которое создает баланс в регионе", - отметил аль-Баур. Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи летом 2023 года.
https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html
https://ria.ru/20240105/liviya-1919785056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, россия, триполи
В мире, Ливия, Россия, Триполи
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи
Власти Ливии заявили, что всегда рассчитывали на Россию
КАИР, 10 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Ливию и Россию связывают давние отношения, в Триполи всегда рассчитывали на Москву, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур.
"Ливию и Россию связывают исторические и давние отношения. По большей части они являются стабильными. У нас в правительстве в Триполи нет каких-либо возражений или оговорок по поводу сотрудничества с Россией", - сказал аль-Баур.
МИД России: Ливию хотят превратить в арену противостояния России и Запада
Исполняющий обязанности главы МИД ПНЕ Ливии подчеркнул, что Россия входит в число важных стран и исторически играет роль на Ближнем Востоке
и в Северной Африке
.
"Мы всегда рассчитывали на Россию, на то, что будет баланс или государство, которое создает баланс в регионе", - отметил аль-Баур.
Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи летом 2023 года.
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