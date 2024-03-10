Рейтинг@Mail.ru
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 10.03.2024 (обновлено: 10:40 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/liviya-1932111005.html
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи - РИА Новости, 10.03.2024
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи
Ливию и Россию связывают давние отношения, в Триполи всегда рассчитывали на Москву, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел и международного РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:04
2024-03-10T10:40
в мире
ливия
россия
триполи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_175:0:2898:1532_1920x0_80_0_0_31a1d2f0ca9d63425e04b35a4893251f.jpg
КАИР, 10 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Ливию и Россию связывают давние отношения, в Триполи всегда рассчитывали на Москву, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур. "Ливию и Россию связывают исторические и давние отношения. По большей части они являются стабильными. У нас в правительстве в Триполи нет каких-либо возражений или оговорок по поводу сотрудничества с Россией", - сказал аль-Баур. Исполняющий обязанности главы МИД ПНЕ Ливии подчеркнул, что Россия входит в число важных стран и исторически играет роль на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Мы всегда рассчитывали на Россию, на то, что будет баланс или государство, которое создает баланс в регионе", - отметил аль-Баур. Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи летом 2023 года.
https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html
https://ria.ru/20240105/liviya-1919785056.html
ливия
россия
триполи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_04ab4d340406629e08a4725d1dc11a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, россия, триполи
В мире, Ливия, Россия, Триполи
Ливию и Россию связывают давние отношения, заявили в Триполи

Власти Ливии заявили, что всегда рассчитывали на Россию

© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи в Ливане
Вид на город Триполи в Ливане - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© iStock.com / Sergey Strelkov
Вид на город Триполи в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 10 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Ливию и Россию связывают давние отношения, в Триполи всегда рассчитывали на Москву, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур.
"Ливию и Россию связывают исторические и давние отношения. По большей части они являются стабильными. У нас в правительстве в Триполи нет каких-либо возражений или оговорок по поводу сотрудничества с Россией", - сказал аль-Баур.
Ситуация в Ливии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
МИД России: Ливию хотят превратить в арену противостояния России и Запада
17 декабря 2023, 09:51
Исполняющий обязанности главы МИД ПНЕ Ливии подчеркнул, что Россия входит в число важных стран и исторически играет роль на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
"Мы всегда рассчитывали на Россию, на то, что будет баланс или государство, которое создает баланс в регионе", - отметил аль-Баур.
Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи летом 2023 года.
Международный аэропорт Триполи - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Избавиться от иностранных военных в Ливии пока не получится, заявили в ООН
5 января, 09:43
 
В миреЛивияРоссияТриполи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала