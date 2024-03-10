https://ria.ru/20240310/liviya-1932109023.html

Тахер аль-Баур: в Триполи нет возражений против сотрудничества с Россией

Тахер аль-Баур: в Триполи нет возражений против сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.03.2024

Тахер аль-Баур: в Триполи нет возражений против сотрудничества с Россией

Глава министерства иностранных дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур в эксклюзивном интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:00

2024-03-10T11:00

2024-03-10T11:08

в мире

ливия

россия

триполи

айдар аганин (посол россии в ливии )

абдель фаттах аль-бурхан

лига арабских государств

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932114496_0:223:2048:1375_1920x0_80_0_0_39d650a524d6e49ea3845f3d6e804100.jpg

Глава министерства иностранных дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о перспективах открытия российского генконсульства в Бенгази, будущем Африканского инвестиционного банка и усилиях для прекращения огня в секторе Газа и Судане.— Господин министр, каковы итоги заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в секторе Газа, состоявшегося в Саудовской Аравии? Какие шаги предпримет организация?— Что касается Газы, то, конечно, я считаю, что Газа сейчас является главной заботой для всего мира, а не только арабского и исламского мира. Проблема Газы стала глобальной, фактически есть страна, которая совершает агрессию, не желает соблюдать все международные резолюции и международное право и нарушает все решения и нормы.На этой неделе в Саудовской Аравии состоялась встреча Организации исламского сотрудничества для обсуждения многих вопросов и событий, но, честно говоря, нет никаких реальных шагов, кроме продолжения пути давления на израильское оккупационное государство.Мы в Ливии попытались отправить некоторую помощь в Газу. Она представлена продовольствием и некоторым техническим оборудованием, таким как электрогенераторы, а также медицинским оборудованием. В Ливии также была народная поддержка на уровне гражданского общества. Ливийские гражданские организации собрали много средств, а также некоторые лекарства и продукты питания, и их передали в Эль-Ариш, чтобы доставить жителям Газы. Кроме того, гражданское общество направило несколько машин скорой помощи, и они благодарны за это.Саммиты, которые проводятся, будь то Исламская организация сотрудничества или Лига арабских государств, представляют собой конференции для оценки прилагаемых усилий, однако на местах эффективности нет. Мы смогли в ходе нашей совместной работы в ОИС и ЛАГ изменить позиции некоторых стран. Есть международное давление на Израиль для прекращения огня.— Посол России в Ливии Айдар Аганин ранее заявил, что власти в Триполи на данный момент не готовы признать, что российское дипломатическое присутствие на востоке Ливии отвечает интересам ливийского народа. Не могли бы вы прокомментировать это заявление? Каковы перспективы открытия российского генерального консульства в Бенгази?— Ливию и Россию связывают исторические и давние отношения. По большей части они являются стабильными.У нас в правительстве в Триполи нет каких-либо возражений или оговорок по поводу сотрудничества с Россией. Россия входит в число важных стран и исторически играет роль на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мы всегда рассчитывали на Россию, на то, что будет баланс или государство, которое создает баланс в регионе.Что касается открытия российского консульства в Бенгази, мы разговаривали с российским послом в Ливии Айдаром Аганиным, и я лично. Я говорил, что мы не возражаем против открытия посольства или консульства в Бенгази, однако есть дипломатический протокол и традиция, что должно быть открыто посольство в Триполи, а затем уже можно переходить к отделениям, которыми является генеральное консульство. Сегодня посольство России по-прежнему находится в гостинице.Мы поощряем открытие российского консульства в Бенгази, однако это должно быть в соответствии с дипломатическим протоколом и процедурами. Разрешения на открытие консульства нет не из-за политических проблем или разногласий с Россией, это процедурный вопрос. Мы пытались пояснить это послу, однако похоже, что его не убедили наши ответы. Мы готовы предоставить любую помощь или содействие для открытия посольства.Политических препятствий открытию консульства нет, есть процедурные и административные препятствия. Мы готовы сотрудничать в этом вопросе.— Готовы ли вы обеспечивать защиту здания российского посольства в случае его открытия?— Конечно, мы готовы. Мы охраняем все находящиеся у нас посольства. Органы безопасности в Триполи сегодня — это органы, подчиняющиеся правительству и президентскому совету. Мы разрешили посольствам, которые хотят дополнительную защиту, заключать контракты с частными охранными компаниями. Эти компании должны зарегистрироваться для работы в Ливии и получить на это разрешение. У нас около 21 охранной компании признаны и зарегистрированы. У большинства посольств есть контракты с этими компаниями на дополнительную защиту.— Есть ли какая-либо ливийская инициатива по разрешению суданского кризиса, учитывая недавние визиты в Триполи лидеров сторон конфликта в Судане?— Сначала мы общались с суданскими сторонами неофициально. Возможно, Ливия поспособствует решению кризиса в Судане или остановит насилие в стране. Возможно, решение кризиса требует длительного времени и очень больших усилий, однако будет по меньшей мере достигнут определенный этап.Получив положительные сообщения от обеих сторон, мы пригласили главу Суверенного совета и главнокомандующего вооруженными силами Абдель Фаттаха аль-Бурхана и попытались услышать его лично и его оценку ситуации в Судане. Мы решили начать с этой идеи — напрямую услышать мнения сторон конфликта. Был приглашен аль-Бурхан, и мы услышали от него оценку этой ситуации спустя два дня. Мы выслушали точки зрения и командующего "Силами быстрого реагирования" Мухаммеда Хамдана Дагло.Мы работаем над решением этой проблемы — нужно добиться прекращения огня и оказывать помощь пострадавшим. Тогда мы можем перейти к следующему этапу — политическому диалогу. Пока у нас нет четкой инициативы. Возможно, мы будем обсуждать с братьями из Судана политическую инициативу политического решения.Стороны согласились, что нужно начать прекращение огня и доставку гуманитарной помощи. Я надеюсь, что об этом объявят до наступления месяца Рамадан. Мы пытаемся сделать, чтобы оно наступило до Рамадана.— Какую роль играет Ливия в Африканском инвестиционном банке? Каковы перспективы сотрудничества стран Африки в этом банке?— Мы сейчас стремимся завершить процедуру создания этого банка. Мы общались по вопросу создания этого банка со многими африканскими странами, и есть страны, которые мы посетили напрямую. Действительно, мы увидели очень большую поддержку со стороны стран в активизации этого. Конечно, у него будут и другие партнеры. за пределами континента. Через этот банк можно финансировать многие инвестиционные и девелоперские проекты.Одной из важнейших целей этого банка является развитие образования на африканском континенте, и это также предусмотрено регламентом. Мы ожидаем, что этот банк поверит в то, что он будет способствовать проектам развития на африканском континенте, что окажет прямое влияние на сокращение миграции с африканского континента в Европу и другие страны, и это одна из целей устойчивого развития этого банка. Мы видим ужасную гуманитарную ситуацию. Одной из идей этого банка или одной из целей является поддержка проектов развития — и устойчивого развития — в этих африканских странах.

https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html

https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911460108.html

https://ria.ru/20230626/liviya-1880477104.html

https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html

https://ria.ru/20230728/putin-1886997030.html

ливия

россия

триполи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, россия, триполи, айдар аганин (посол россии в ливии ), абдель фаттах аль-бурхан, лига арабских государств, интервью, интервью - авторы