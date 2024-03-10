https://ria.ru/20240310/liviya-1932108658.html
Ливия готова обсуждать открытие генконсульства России в Бенгази
Ливия готова обсуждать открытие генконсульства России в Бенгази - РИА Новости, 10.03.2024
Ливия готова обсуждать открытие генконсульства России в Бенгази
Ливия готова сотрудничать в вопросе открытия российского генконсульства в городе Бенгази на востоке страны, пока в данном вопросе есть процедурные и... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:41
2024-03-10T08:41
2024-03-10T08:41
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айдар аганин (посол россии в ливии )
александр кинщак
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КАИР, 10 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Ливия готова сотрудничать в вопросе открытия российского генконсульства в городе Бенгази на востоке страны, пока в данном вопросе есть процедурные и административные препятствия, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур. Ранее посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил РИА Новости, что открытие генконсульства РФ в Бенгази пока откладывается, посольство продолжает убеждать власти в Триполи в необходимости его открытия. "Политических препятствий открытию консульства, нет, есть процедурные и административные препятствия. Мы готовы сотрудничать в этом вопросе", - сказал аль-Баур. Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи в августе. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявлял РИА Новости, что после возобновления работы посольства в Триполи предполагается открытие российского генерального консульства в Бенгази на востоке страны.
https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html
https://ria.ru/20240307/doktrina-1931613238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бенгази, ливия, россия, айдар аганин (посол россии в ливии ), александр кинщак
В мире, Бенгази, Ливия, Россия, Айдар Аганин (посол России в Ливии ), Александр Кинщак
Ливия готова обсуждать открытие генконсульства России в Бенгази
Ливия готова сотрудничать в вопросе открытия генконсульства России в Бенгази