https://ria.ru/20240310/liviya-1932108658.html

Ливия готова обсуждать открытие генконсульства России в Бенгази

Ливия готова обсуждать открытие генконсульства России в Бенгази - РИА Новости, 10.03.2024

Ливия готова обсуждать открытие генконсульства России в Бенгази

Ливия готова сотрудничать в вопросе открытия российского генконсульства в городе Бенгази на востоке страны, пока в данном вопросе есть процедурные и... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:41

2024-03-10T08:41

2024-03-10T08:41

в мире

бенгази

ливия

россия

айдар аганин (посол россии в ливии )

александр кинщак

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КАИР, 10 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Ливия готова сотрудничать в вопросе открытия российского генконсульства в городе Бенгази на востоке страны, пока в данном вопросе есть процедурные и административные препятствия, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур. Ранее посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил РИА Новости, что открытие генконсульства РФ в Бенгази пока откладывается, посольство продолжает убеждать власти в Триполи в необходимости его открытия. "Политических препятствий открытию консульства, нет, есть процедурные и административные препятствия. Мы готовы сотрудничать в этом вопросе", - сказал аль-Баур. Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи в августе. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявлял РИА Новости, что после возобновления работы посольства в Триполи предполагается открытие российского генерального консульства в Бенгази на востоке страны.

https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html

https://ria.ru/20240307/doktrina-1931613238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бенгази, ливия, россия, айдар аганин (посол россии в ливии ), александр кинщак