https://ria.ru/20240310/kursk-1932105553.html

В Курске объявили ракетную опасность

В Курске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024

В Курске объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:05

2024-03-10T08:05

2024-03-10T08:06

курск

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться. "Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html

курск

курская область

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Варвара Скокшина

курск, курская область, роман старовойт, происшествия