https://ria.ru/20240310/kursk-1932105553.html
В Курске объявили ракетную опасность
В Курске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Курске объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:05
2024-03-10T08:05
2024-03-10T08:06
курск
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться. "Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, курская область, роман старовойт, происшествия
Курск, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курске объявили ракетную опасность
Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске