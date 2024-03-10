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В Курске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
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08:05 10.03.2024 (обновлено: 08:06 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/kursk-1932105553.html
В Курске объявили ракетную опасность
В Курске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Курске объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:05
2024-03-10T08:06
курск
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться. "Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.
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курск, курская область, роман старовойт, происшествия
Курск, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курске объявили ракетную опасность

Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске

© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале объявил о ракетной опасности в Курске и призвал жителей укрыться.
"Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.
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