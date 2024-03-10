https://ria.ru/20240310/kupyanskoe-1932138339.html

Российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении

Российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении - РИА Новости, 10.03.2024

Российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:39

2024-03-10T13:39

2024-03-10T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили более 110 военнослужащих, два танка и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины