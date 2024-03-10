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Российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 10.03.2024 (обновлено: 13:49 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/kupyanskoe-1932138339.html
Российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении
Российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении - РИА Новости, 10.03.2024
Российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:39
2024-03-10T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили более 110 военнослужащих, два танка и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении

Минобороны: российские военные отразили три контратаки на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери противника составили более 110 военнослужащих, два танка и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
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