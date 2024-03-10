https://ria.ru/20240310/kontrnastuplenie-1932094377.html

Постпред Крыма предрек Украине уничтожение из-за нового контрнаступления

Постпред Крыма предрек Украине уничтожение из-за нового контрнаступления - РИА Новости, 10.03.2024

Постпред Крыма предрек Украине уничтожение из-за нового контрнаступления

Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса, заявил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T02:53

2024-03-10T02:53

2024-03-10T02:53

в мире

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. "Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, украинский командующий сухопутными войсками, видимо, намерен войти в историю как "генерал 200" и стать почетным гробовщиком в своем государстве. "Могу только выразить сочувствие простым украинцам в связи с такими мыслями и намерениями военных стратегов киевского режима", - сказал постпред.

https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

https://ria.ru/20231208/ssha-1914513303.html

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в мире, георгий мурадов