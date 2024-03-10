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Постпред Крыма предрек Украине уничтожение из-за нового контрнаступления - РИА Новости, 10.03.2024
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02:53 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/kontrnastuplenie-1932094377.html
Постпред Крыма предрек Украине уничтожение из-за нового контрнаступления
Постпред Крыма предрек Украине уничтожение из-за нового контрнаступления - РИА Новости, 10.03.2024
Постпред Крыма предрек Украине уничтожение из-за нового контрнаступления
Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса, заявил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:53
2024-03-10T02:53
в мире
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. "Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, украинский командующий сухопутными войсками, видимо, намерен войти в историю как "генерал 200" и стать почетным гробовщиком в своем государстве. "Могу только выразить сочувствие простым украинцам в связи с такими мыслями и намерениями военных стратегов киевского режима", - сказал постпред.
https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html
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в мире, георгий мурадов
В мире, Георгий Мурадов
Постпред Крыма предрек Украине уничтожение из-за нового контрнаступления

Постпред Мурадов: новое контрнаступление ВСУ погубит Украину

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.
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"Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, украинский командующий сухопутными войсками, видимо, намерен войти в историю как "генерал 200" и стать почетным гробовщиком в своем государстве.
"Могу только выразить сочувствие простым украинцам в связи с такими мыслями и намерениями военных стратегов киевского режима", - сказал постпред.
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В миреГеоргий Мурадов
 
 
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