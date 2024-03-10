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"Цирк": в Париже грубо высказались о новой антироссийской коалиции - РИА Новости, 10.03.2024
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02:08 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/koalitsiya-1932092941.html
"Цирк": в Париже грубо высказались о новой антироссийской коалиции
"Цирк": в Париже грубо высказались о новой антироссийской коалиции - РИА Новости, 10.03.2024
"Цирк": в Париже грубо высказались о новой антироссийской коалиции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X инициативу Парижа по созданию коалиции стран, готовых при необходимости отправить... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:08
2024-03-10T02:08
в мире
украина
франция
флориан филиппо
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дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X инициативу Парижа по созданию коалиции стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину.О создании подобной коалиции ранее сообщило издание Politico. По информации издания, несмотря на заявления большинства стран ЕС об отсутствии планов по отправке войск на Украину, Эстония, Латвия и Литва оказались "гораздо более открыты для этой идеи"."(Страны Прибалтики. – ред.) Исторически ультра-антироссийские страны, с которыми у нас нет ничего общего, с которыми у нас нет общих интересов. Позиция, очень далекая от традиционной дипломатии Франции!" – написал Филиппо.Политик задался вопросом, хочет ли президент Эммануэль Макрон взять на себя инициативу по развязыванию третьей мировой войны."Давайте остановим этот цирк! Давайте прекратим эту идиотскую, дорогостоящую, опасную поддержку Украины и войны и выберем мир!" — призвал Филиппо.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240309/vtorzhenie-1932032826.html
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в мире, украина, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, россия
В мире, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз, Россия
"Цирк": в Париже грубо высказались о новой антироссийской коалиции

Лидер "Патриотов" Филиппо заявил, что у Франции и Прибалтики нет общих интересов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Франции
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X инициативу Парижа по созданию коалиции стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину.
О создании подобной коалиции ранее сообщило издание Politico. По информации издания, несмотря на заявления большинства стран ЕС об отсутствии планов по отправке войск на Украину, Эстония, Латвия и Литва оказались "гораздо более открыты для этой идеи".
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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"(Страны Прибалтики. – ред.) Исторически ультра-антироссийские страны, с которыми у нас нет ничего общего, с которыми у нас нет общих интересов. Позиция, очень далекая от традиционной дипломатии Франции!" – написал Филиппо.
Политик задался вопросом, хочет ли президент Эммануэль Макрон взять на себя инициативу по развязыванию третьей мировой войны.
"Давайте остановим этот цирк! Давайте прекратим эту идиотскую, дорогостоящую, опасную поддержку Украины и войны и выберем мир!" — призвал Филиппо.
В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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Вчера, 09:32
 
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