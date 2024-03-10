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Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба - РИА Новости, 10.03.2024
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10:33 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба
Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба - РИА Новости, 10.03.2024
Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба
Спасатели потушили пожар, возникший на хлебокомбинате в Горловке ДНР из-за обстрела ВСУ, огнем уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:33
2024-03-10T10:33
горловка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спасатели потушили пожар, возникший на хлебокомбинате в Горловке ДНР из-за обстрела ВСУ, огнем уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее мэр города сообщал, что сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника. Позже он уточнял, что пострадали четыре человека. "В ДНР огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1200 килограммов хлебобулочных изделий. Повреждены два пластиковых оконных блока и закопчены стены на 60 квадратных метрах", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работали 13 специалистов и четыре единицы техники.
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горловка
россия
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горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия
Горловка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба

Пожар на хлебокомбинате после обстрела Горловки уничтожил 1,2 тонны хлеба

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спасатели потушили пожар, возникший на хлебокомбинате в Горловке ДНР из-за обстрела ВСУ, огнем уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее мэр города сообщал, что сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника. Позже он уточнял, что пострадали четыре человека.
"В ДНР огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1200 килограммов хлебобулочных изделий. Повреждены два пластиковых оконных блока и закопчены стены на 60 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте работали 13 специалистов и четыре единицы техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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ГорловкаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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