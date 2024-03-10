https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html

Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба

Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба - РИА Новости, 10.03.2024

Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба

Спасатели потушили пожар, возникший на хлебокомбинате в Горловке ДНР из-за обстрела ВСУ, огнем уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T10:33

2024-03-10T10:33

2024-03-10T10:33

горловка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спасатели потушили пожар, возникший на хлебокомбинате в Горловке ДНР из-за обстрела ВСУ, огнем уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее мэр города сообщал, что сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника. Позже он уточнял, что пострадали четыре человека. "В ДНР огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1200 килограммов хлебобулочных изделий. Повреждены два пластиковых оконных блока и закопчены стены на 60 квадратных метрах", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работали 13 специалистов и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20240310/pozhar-1932104942.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия