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Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба
Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба - РИА Новости, 10.03.2024
Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба
Спасатели потушили пожар, возникший на хлебокомбинате в Горловке ДНР из-за обстрела ВСУ, огнем уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:33
2024-03-10T10:33
2024-03-10T10:33
горловка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спасатели потушили пожар, возникший на хлебокомбинате в Горловке ДНР из-за обстрела ВСУ, огнем уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее мэр города сообщал, что сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника. Позже он уточнял, что пострадали четыре человека. "В ДНР огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела. В Горловке горел хлебокомбинат. Огнем уничтожены три грузовика и 1200 килограммов хлебобулочных изделий. Повреждены два пластиковых оконных блока и закопчены стены на 60 квадратных метрах", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работали 13 специалистов и четыре единицы техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия
Горловка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба
Пожар на хлебокомбинате после обстрела Горловки уничтожил 1,2 тонны хлеба