https://ria.ru/20240310/khersonskoe-1932139519.html

ВС России поразили три украинские бригады на Херсонском направлении

ВС России поразили три украинские бригады на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.03.2024

ВС России поразили три украинские бригады на Херсонском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял до 45 солдат, сообщили в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:47

2024-03-10T13:47

2024-03-10T13:49

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял до 45 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" слаженными действиями нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной,128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность