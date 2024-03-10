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ВС России поразили три украинские бригады на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 10.03.2024 (обновлено: 13:49 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/khersonskoe-1932139519.html
ВС России поразили три украинские бригады на Херсонском направлении
ВС России поразили три украинские бригады на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.03.2024
ВС России поразили три украинские бригады на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял до 45 солдат, сообщили в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:47
2024-03-10T13:49
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял до 45 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" слаженными действиями нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной,128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили три украинские бригады на Херсонском направлении

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работина и Степового

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на херсонском направлении, Киев потерял до 45 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" слаженными действиями нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной,128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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