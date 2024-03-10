https://ria.ru/20240310/inauguratsiya-1932172070.html

В Будапеште состоялась инаугурация нового президента Венгрии

В Будапеште состоялась инаугурация нового президента Венгрии - РИА Новости, 10.03.2024

В Будапеште состоялась инаугурация нового президента Венгрии

Церемония инаугурации избранного парламентом президента Венгрии Тамаша Шуйока прошла перед президентским дворцом в Будапеште, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T18:10

2024-03-10T18:10

2024-03-10T18:10

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будапешт

швеция

ласло кевер

виктор орбан

тамаш шуйок

нато

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БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Церемония инаугурации избранного парламентом президента Венгрии Тамаша Шуйока прошла перед президентским дворцом в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. Парламент Венгрии 26 февраля на первом заседании весенней сессии избрал председателя Конституционного суда Шуйока президентом на пятилетний срок. Его кандидатуру поддержали 134 депутата, против были пятеро, оппозиционные партии не участвовали в голосовании. Шуйок стал седьмым президентом Венгрии после смены режима в 1989 году. Сразу после официального вступления в должность 5 марта Шуйок подписал протокол о ратификации присоединения Швеции к НАТО. В начале церемонии прибывшего на площадь перед президентским дворцом Шуйока и его супругу Жужанну под "Марш Ракоци" Гектора Берлиоза приветствовал почетный батальон и гусарское подразделение имени графа Ференца Надашди, на сцену вынесли венгерские исторические флаги. Затем прозвучал гимн страны в исполнении венгерской фолк-певицы Ханги Качо, стихотворение венгерского поэта Тибора Дюрковича "Нация" в исполнении заслуженной артистки Венгрии Анны Кубик и народные песни в исполнении хора Будапештской коллегии адвокатов. С приветственными речами к новому президенту обратились представители четырех исторических церквей Венгрии - католической, реформатской, евангелистской и иудейской. На церемонии присутствовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, спикер парламента Ласло Кёвер, министры, депутаты парламента, а также бывшие президенты Венгрии Янош Адер и Пал Шмитт. "Я не планировал эту службу и не готовился к этой задаче. Но за годы я научился ценить неожиданные и непрошенные судьбоносные начинания. И если возникают ситуации, которые меняют судьбу и призывают к службе, нельзя уклоняться. Служение Родине, нации я считаю самой большой честью", - сказал Шуйок в инаугурационной речи. Шуйок подчеркнул, что "является и остается юристом, и во время президентства в первую очередь будет основываться на общественном праве", не искажая понятие верховенства права в угоду сиюминутным политическим интересам, как это часто делается. Президент добавил, что "с особой тревогой следит за жизнью закарпатских братьев, проживающих на территории украинского государства". Президент Венгрии Каталин Новак 10 февраля сообщила, что покидает пост в связи с тем, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав бывшего заместителя директора детдома, осужденного за сокрытие фактов педофилии. На следующий день она подала официальное заявление в парламент. Венгерская правящая партия ФИДЕС 22 февраля объявила, что выдвигает на пост президента страны Шуйока. Тамаш Шуйок родился 24 марта 1956 года в венгерской Кишкунфеледьхазе. В 1980 году окончил факультет политических наук и права Сегедского университета, в котором преподает конституционное право с 2005 года, а в 2013 году защитил докторскую диссертацию. С 1982 года работал юрисконсультом, потом занимался частной практикой, с 2000 по 2014 год был почетным консулом Австрии в Сегеде. С 2016 года занимал должность председателя Конституционного суда.

https://ria.ru/20240307/vengriya-1931623784.html

https://ria.ru/20240305/vengry-1931249101.html

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в мире, венгрия, будапешт, швеция, ласло кевер, виктор орбан, тамаш шуйок, нато