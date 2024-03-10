https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932105820.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека

В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека - РИА Новости, 10.03.2024

В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:08

2024-03-10T08:08

2024-03-10T08:15

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) возросло до четырёх", - написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240310/patriot-1932101435.html

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горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, вооруженные силы украины, происшествия