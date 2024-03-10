Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 10.03.2024 (обновлено: 08:15 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932105820.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека - РИА Новости, 10.03.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:08
2024-03-10T08:15
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) возросло до четырёх", - написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240310/patriot-1932101435.html
https://ria.ru/20240310/ukraina-1932093290.html
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека

В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) возросло до четырёх", - написал Приходько.
Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
На Украине заговорили о предательстве после потери Patriot
Вчера, 06:18
Ранее мэр сообщал, что сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудники аварийно-спасательных служб работают на месте разрушенного здания в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
СМИ назвали сумму, необходимую для восстановления Украины
Вчера, 02:20
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала