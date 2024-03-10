https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932105820.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека - РИА Новости, 10.03.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:08
2024-03-10T08:08
2024-03-10T08:15
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) возросло до четырёх", - написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что сотрудники комбината "Никитовский хлеб" в Горловке были ранены в результате атаки украинского беспилотника.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240310/patriot-1932101435.html
https://ria.ru/20240310/ukraina-1932093290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА пострадали четыре человека