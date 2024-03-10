https://ria.ru/20240310/gaiti-1932120408.html

Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом

Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом - РИА Новости, 10.03.2024

Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Сальвадор мог бы помочь решить проблему с безопасностью в Гаити при наличии резолюции Совета Безопасности ООН,... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T10:34

2024-03-10T10:34

2024-03-10T10:34

в мире

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сальвадор

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жовенель моиз

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Сальвадор мог бы помочь решить проблему с безопасностью в Гаити при наличии резолюции Совета Безопасности ООН, разрешения властей Гаити и покрытия всех расходов деятельности миссии в стране. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источник сообщал, что банды Гаити атаковали несколько правительственных зданий в столице, в том числе президентский дворец. Агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную газету государства также передавало, что чрезвычайное положение в столице Гаити Порт-о-Пренсе продлено на один месяц. "Мы можем это исправить. Но нам понадобится резолюция Совета Безопасности ООН, разрешение страны (Гаити - ред.) и компенсация всех затрат миссии", - написал президент в соцсети X, сделав репост сообщения пользователя с фото беспорядков в Гаити. Ранее издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника сообщало, что США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240309/gaiti-1931979883.html

https://ria.ru/20221030/gaiti-1827957319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гаити, сальвадор, сша, найиб букеле, ариэль анри, оон, жовенель моиз