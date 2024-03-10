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Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом - РИА Новости, 10.03.2024
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10:34 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/gaiti-1932120408.html
Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом
Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом - РИА Новости, 10.03.2024
Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом
Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Сальвадор мог бы помочь решить проблему с безопасностью в Гаити при наличии резолюции Совета Безопасности ООН,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:34
2024-03-10T10:34
в мире
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сальвадор
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жовенель моиз
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Сальвадор мог бы помочь решить проблему с безопасностью в Гаити при наличии резолюции Совета Безопасности ООН, разрешения властей Гаити и покрытия всех расходов деятельности миссии в стране. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источник сообщал, что банды Гаити атаковали несколько правительственных зданий в столице, в том числе президентский дворец. Агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную газету государства также передавало, что чрезвычайное положение в столице Гаити Порт-о-Пренсе продлено на один месяц. "Мы можем это исправить. Но нам понадобится резолюция Совета Безопасности ООН, разрешение страны (Гаити - ред.) и компенсация всех затрат миссии", - написал президент в соцсети X, сделав репост сообщения пользователя с фото беспорядков в Гаити. Ранее издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника сообщало, что США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240309/gaiti-1931979883.html
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в мире, гаити, сальвадор, сша, найиб букеле, ариэль анри, оон, жовенель моиз
В мире, Гаити, Сальвадор, США, Найиб Букеле, Ариэль Анри, ООН, Жовенель Моиз
Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом

Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити при наличии резолюции СБ ООН

© AP Photo / Odelyn JosephБеспорядки в Порт-о-Пренс
Беспорядки в Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Беспорядки в Порт-о-Пренс. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Сальвадор мог бы помочь решить проблему с безопасностью в Гаити при наличии резолюции Совета Безопасности ООН, разрешения властей Гаити и покрытия всех расходов деятельности миссии в стране.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источник сообщал, что банды Гаити атаковали несколько правительственных зданий в столице, в том числе президентский дворец. Агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную газету государства также передавало, что чрезвычайное положение в столице Гаити Порт-о-Пренсе продлено на один месяц.
Члены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
СМИ: банды атаковали дворец президента Гаити
9 марта, 07:45
"Мы можем это исправить. Но нам понадобится резолюция Совета Безопасности ООН, разрешение страны (Гаити - ред.) и компенсация всех затрат миссии", - написал президент в соцсети X, сделав репост сообщения пользователя с фото беспорядков в Гаити.
Ранее издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника сообщало, что США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Порт-о-Пренс, Гаити - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Посол Гаити в США призвал ускорить обсуждение введения войск в республику
30 октября 2022, 20:56
 
В миреГаитиСальвадорСШАНайиб БукелеАриэль АнриООНЖовенель Моиз
 
 
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