Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити с кризисом
Глава Сальвадора заявил, что может помочь Гаити при наличии резолюции СБ ООН
© AP Photo / Odelyn JosephБеспорядки в Порт-о-Пренс
© AP Photo / Odelyn Joseph
Беспорядки в Порт-о-Пренс. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Сальвадор мог бы помочь решить проблему с безопасностью в Гаити при наличии резолюции Совета Безопасности ООН, разрешения властей Гаити и покрытия всех расходов деятельности миссии в стране.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источник сообщал, что банды Гаити атаковали несколько правительственных зданий в столице, в том числе президентский дворец. Агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную газету государства также передавало, что чрезвычайное положение в столице Гаити Порт-о-Пренсе продлено на один месяц.
"Мы можем это исправить. Но нам понадобится резолюция Совета Безопасности ООН, разрешение страны (Гаити - ред.) и компенсация всех затрат миссии", - написал президент в соцсети X, сделав репост сообщения пользователя с фото беспорядков в Гаити.
Ранее издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника сообщало, что США рассматривают отправку морской пехоты на Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.