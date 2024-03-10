"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России
Политик Руссель: шаги Парижа на Украине — это провокация в отношении России
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Соглашение французского правительства с Киевом о длительной военной помощи — это серьезная провокация в отношении России, заявил лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель в эфире Cnews.
"В договоре, в частности, говорится, что Украина должна вступить в НАТО, это провокация и глупость. Украина никогда не вступит в НАТО, поскольку <…> это один из принципиальных и жестких моментов, о которых говорил Владимир Путин", — напомнил политик.
В феврале Париж и Киев заключили соглашение о безопасности сроком на десять лет. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, оно касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Как уточнил Макрон, договор будет действовать до тех пор, пока Киев не станет членом Североатлантического альянса.
Как отмечал ранее Владимир Путин, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.