Рейтинг@Mail.ru
"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/frantsiya-1932156172.html
"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России
"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 10.03.2024
"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России
Соглашение французского правительства с Киевом о длительной военной помощи — это серьезная провокация в отношении России, заявил лидер коммунистической партии... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:16
2024-03-10T16:16
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_146:0:2935:1569_1920x0_80_0_0_081b17157287eae4636dd52def137084.jpg
МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Соглашение французского правительства с Киевом о длительной военной помощи — это серьезная провокация в отношении России, заявил лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель в эфире Cnews."В договоре, в частности, говорится, что Украина должна вступить в НАТО, это провокация и глупость. Украина никогда не вступит в НАТО, поскольку &lt;…&gt; это один из принципиальных и жестких моментов, о которых говорил Владимир Путин", — напомнил политик.В феврале Париж и Киев заключили соглашение о безопасности сроком на десять лет. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, оно касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Как уточнил Макрон, договор будет действовать до тех пор, пока Киев не станет членом Североатлантического альянса.Как отмечал ранее Владимир Путин, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932073929.html
https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_89d6ffe09d7a1991a0d9f4e056f96382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО
"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России

Политик Руссель: шаги Парижа на Украине — это провокация в отношении России

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Соглашение французского правительства с Киевом о длительной военной помощи — это серьезная провокация в отношении России, заявил лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель в эфире Cnews.
"В договоре, в частности, говорится, что Украина должна вступить в НАТО, это провокация и глупость. Украина никогда не вступит в НАТО, поскольку <…> это один из принципиальных и жестких моментов, о которых говорил Владимир Путин", — напомнил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Осенило. В США раскрыли, какую ошибку в отношении России осознал Зеленский
9 марта, 21:36
В феврале Париж и Киев заключили соглашение о безопасности сроком на десять лет. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, оно касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Как уточнил Макрон, договор будет действовать до тех пор, пока Киев не станет членом Североатлантического альянса.
Как отмечал ранее Владимир Путин, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Что с ним случилось?" На Западе шокированы заявлением Макрона о России
9 марта, 18:08
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала