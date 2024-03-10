https://ria.ru/20240310/frantsiya-1932156172.html

"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России

"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 10.03.2024

"Это провокация". Во Франции сделали шокирующее заявление о России

Соглашение французского правительства с Киевом о длительной военной помощи — это серьезная провокация в отношении России, заявил лидер коммунистической партии... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T16:16

2024-03-10T16:16

2024-03-10T16:16

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 10 мар —РИА Новости. Соглашение французского правительства с Киевом о длительной военной помощи — это серьезная провокация в отношении России, заявил лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель в эфире Cnews."В договоре, в частности, говорится, что Украина должна вступить в НАТО, это провокация и глупость. Украина никогда не вступит в НАТО, поскольку <…> это один из принципиальных и жестких моментов, о которых говорил Владимир Путин", — напомнил политик.В феврале Париж и Киев заключили соглашение о безопасности сроком на десять лет. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, оно касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Как уточнил Макрон, договор будет действовать до тех пор, пока Киев не станет членом Североатлантического альянса.Как отмечал ранее Владимир Путин, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1932073929.html

https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html

россия

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, эммануэль макрон, нато