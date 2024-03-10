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В ДТП в Подмосковье погибла женщина - РИА Новости, 10.03.2024
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13:10 10.03.2024 (обновлено: 13:14 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/dtp-1932135421.html
В ДТП в Подмосковье погибла женщина
В ДТП в Подмосковье погибла женщина - РИА Новости, 10.03.2024
В ДТП в Подмосковье погибла женщина
Женщина погибла, двое детей пострадали в лобовой аварии в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:10
2024-03-10T13:14
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина погибла, двое детей пострадали в лобовой аварии в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По предварительным данным, вечером 9 марта в Наро-Фоминске водитель легкового автомобиля вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером, в котором находились двое детей и женщина. "В результате дети девяти и семи лет госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, женщина-водитель от полученных повреждений скончалась на месте ДТП", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В настоящее время городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты процессуальной проверки. "По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля ранее был лишен водительских прав", - добавили в ведомстве. В прокуратуре также сообщили, что в отношении 29-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим на это прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20240304/dtp-1931077680.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), наро-фоминск, россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Россия
В ДТП в Подмосковье погибла женщина

В ДТП в Подмосковье погибла женщина, пострадали двое детей

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей в Наро-Фоминском городском округе. 10 марта 2024
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Наро-Фоминском городском округе. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Наро-Фоминском городском округе. 10 марта 2024
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина погибла, двое детей пострадали в лобовой аварии в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По предварительным данным, вечером 9 марта в Наро-Фоминске водитель легкового автомобиля вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером, в котором находились двое детей и женщина.
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"В результате дети девяти и семи лет госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, женщина-водитель от полученных повреждений скончалась на месте ДТП", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты процессуальной проверки.
"По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля ранее был лишен водительских прав", - добавили в ведомстве.
В прокуратуре также сообщили, что в отношении 29-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим на это прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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