В ДТП в Подмосковье погибла женщина
В ДТП в Подмосковье погибла женщина, пострадали двое детей
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей в Наро-Фоминском городском округе. 10 марта 2024
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Наро-Фоминском городском округе. 10 марта 2024
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина погибла, двое детей пострадали в лобовой аварии в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По предварительным данным, вечером 9 марта в Наро-Фоминске водитель легкового автомобиля вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером, в котором находились двое детей и женщина.
"В результате дети девяти и семи лет госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, женщина-водитель от полученных повреждений скончалась на месте ДТП", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты процессуальной проверки.
"По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля ранее был лишен водительских прав", - добавили в ведомстве.
В прокуратуре также сообщили, что в отношении 29-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим на это прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).