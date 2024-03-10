https://ria.ru/20240310/dtp-1932135421.html

В ДТП в Подмосковье погибла женщина

В ДТП в Подмосковье погибла женщина - РИА Новости, 10.03.2024

В ДТП в Подмосковье погибла женщина

Женщина погибла, двое детей пострадали в лобовой аварии в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:10

2024-03-10T13:10

2024-03-10T13:14

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Женщина погибла, двое детей пострадали в лобовой аварии в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По предварительным данным, вечером 9 марта в Наро-Фоминске водитель легкового автомобиля вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером, в котором находились двое детей и женщина. "В результате дети девяти и семи лет госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, женщина-водитель от полученных повреждений скончалась на месте ДТП", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В настоящее время городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты процессуальной проверки. "По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля ранее был лишен водительских прав", - добавили в ведомстве. В прокуратуре также сообщили, что в отношении 29-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим на это прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20240304/dtp-1931077680.html

https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), наро-фоминск, россия