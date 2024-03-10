https://ria.ru/20240310/donetskoe-1932138228.html
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 10.03.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:38
2024-03-10T13:38
2024-03-10T14:50
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю", — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение отрядам 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии возле Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР. Также российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике, а также Невского в ЛНР. Кроме того, удалось отразить три контратаки украинских подразделений возле Синьковки в Харьковской области и уничтожить склад боеприпасов.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й и 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новокалиново, Бердычей и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов возле Орловки и Тоненького.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Также они уничтожили украинский склад боеприпасов.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино и Степового в Запорожской области, а также Ивановки в Херсонской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 136 районах. Кроме того, удалось уничтожить пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ возле Желанного в ДНР, два хранилища топлива, два склада боеприпасов, пункт управления дронами 71-й егерской бригады в районе Новокалиново в Донецкой Народной Республике.В свою очередь, средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 130 беспилотников в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20240310/voyska-1932138548.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, безопасность, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Российские войска заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении, сообщили
в Минобороны.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю", — говорится в сводке.
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Кроме того, удалось нанести поражение отрядам 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ
и 4-й бригады Нацгвардии возле Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР
. Также российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов.
Потери противника составили:
- до 280 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- пять автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- гаубица Д-30.
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Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике, а также Невского в ЛНР
. Кроме того, удалось отразить три контратаки украинских подразделений возле Синьковки в Харьковской области
и уничтожить склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- более 110 военнослужащих;
- два танка;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- две САУ "Гвоздика".
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Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й и 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новокалиново, Бердычей и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов возле Орловки и Тоненького.
Потери противника составили:
- до 310 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые машины пехоты;
- восемь автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
- гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Бойцы группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара
и Старомайорского
в Донецкой Народной Республике. Также они уничтожили украинский склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- более 150 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы Д-20;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино
и Степового в Запорожской области
, а также Ивановки в Херсонской области
.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства Германии;
- две САУ "Гвоздика";
- гаубицу Д-30.
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Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 136 районах. Кроме того, удалось уничтожить пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ возле Желанного в ДНР, два хранилища топлива, два склада боеприпасов, пункт управления дронами 71-й егерской бригады в районе Новокалиново в Донецкой Народной Республике.
В свою очередь, средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 130 беспилотников в зоне спецоперации.
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