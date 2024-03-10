https://ria.ru/20240310/donetskoe-1932138228.html

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 10.03.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:38

2024-03-10T13:38

2024-03-10T14:50

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю", — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение отрядам 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии возле Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР. Также российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике, а также Невского в ЛНР. Кроме того, удалось отразить три контратаки украинских подразделений возле Синьковки в Харьковской области и уничтожить склад боеприпасов.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й и 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новокалиново, Бердычей и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов возле Орловки и Тоненького.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Также они уничтожили украинский склад боеприпасов.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино и Степового в Запорожской области, а также Ивановки в Херсонской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 136 районах. Кроме того, удалось уничтожить пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ возле Желанного в ДНР, два хранилища топлива, два склада боеприпасов, пункт управления дронами 71-й егерской бригады в районе Новокалиново в Донецкой Народной Республике.В свою очередь, средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 130 беспилотников в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20240310/voyska-1932138548.html

https://ria.ru/20240310/vsu-1932116042.html

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https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

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Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша