https://ria.ru/20240310/donetsk-1932155536.html

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА - РИА Новости, 10.03.2024

ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА

Украинские войска в 14.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, информирует представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T16:05

2024-03-10T16:05

2024-03-10T16:26

происшествия

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.00 - г. Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.Ранее представительство сообщало, что в 02.00 на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с беспилотника.

https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк