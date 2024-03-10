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ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 10.03.2024 (обновлено: 16:26 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/donetsk-1932155536.html
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА
Украинские войска в 14.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, информирует представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:05
2024-03-10T16:26
происшествия
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.00 - г. Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.Ранее представительство сообщало, что в 02.00 на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с беспилотника.
https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html
кировский район
донецк
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происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА

ВСУ сбросили на Кировский район Донецка взрывоопасный объект с БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.00 - г. Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.
Ранее представительство сообщало, что в 02.00 на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с беспилотника.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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