https://ria.ru/20240310/donetsk-1932155536.html
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА - РИА Новости, 10.03.2024
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА
Украинские войска в 14.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, информирует представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:05
2024-03-10T16:05
2024-03-10T16:26
происшествия
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника на Кировский район Донецка, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.00 - г. Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях представительства.Ранее представительство сообщало, что в 02.00 на Никитский район Горловки был сброшен взрывоопасный объект с беспилотника.
https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный объект с БПЛА
ВСУ сбросили на Кировский район Донецка взрывоопасный объект с БПЛА