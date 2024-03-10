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СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске - РИА Новости, 10.03.2024
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13:51 10.03.2024 (обновлено: 13:52 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/delo-1932139809.html
СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске
СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске - РИА Новости, 10.03.2024
СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске
Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого водитель угрожал участнику СВО, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:51
2024-03-10T13:52
происшествия
россия
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого водитель угрожал участнику СВО, сообщает региональное СУСК РФ. В местных Telegram-каналах распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание из-за неправильной парковки, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, "вторую ногу оторвать". "В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 8 марта 2024 года на территории центрального рынка в городе Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего. По данному факту следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Также управление отмечает, что председатель СК дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела об угрозах ветерану СВО. Краевое УМВД сообщило, что в отношении водителя Toyota Prius полицейские составили административный материал за нарушение правил парковки. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Также управление просит автора видео и граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося, обратиться в полицию. В местном Telegram-канале "Марк Чернослив" размещен комментарий человека, назвавшегося водителем, который участвовал в конфликте. В публикации он признает факт нарушения ПДД, но подчеркивает, что уважает ветеранов СВО, и утверждает, что сам был в зоне спецоперации, где работал в госпитале. По словам мужчины, в момент конфликта он не знал, что человек, сделавший ему замечание, участвовал в СВО, и даже не видел, что тот является инвалидом.
https://ria.ru/20240214/veterany-1927219193.html
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происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уссурийск, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске

СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО на парковке в Уссурийске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого водитель угрожал участнику СВО, сообщает региональное СУСК РФ.
В местных Telegram-каналах распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание из-за неправильной парковки, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, "вторую ногу оторвать".
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"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 8 марта 2024 года на территории центрального рынка в городе Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего. По данному факту следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Также управление отмечает, что председатель СК дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела об угрозах ветерану СВО.
Краевое УМВД сообщило, что в отношении водителя Toyota Prius полицейские составили административный материал за нарушение правил парковки. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Также управление просит автора видео и граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося, обратиться в полицию.
В местном Telegram-канале "Марк Чернослив" размещен комментарий человека, назвавшегося водителем, который участвовал в конфликте. В публикации он признает факт нарушения ПДД, но подчеркивает, что уважает ветеранов СВО, и утверждает, что сам был в зоне спецоперации, где работал в госпитале. По словам мужчины, в момент конфликта он не знал, что человек, сделавший ему замечание, участвовал в СВО, и даже не видел, что тот является инвалидом.
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