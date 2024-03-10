https://ria.ru/20240310/delo-1932139809.html

СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске

СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске - РИА Новости, 10.03.2024

СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске

Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого водитель угрожал участнику СВО, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:51

2024-03-10T13:51

2024-03-10T13:52

происшествия

россия

уссурийск

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого водитель угрожал участнику СВО, сообщает региональное СУСК РФ. В местных Telegram-каналах распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание из-за неправильной парковки, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, "вторую ногу оторвать". "В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 8 марта 2024 года на территории центрального рынка в городе Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего. По данному факту следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Также управление отмечает, что председатель СК дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела об угрозах ветерану СВО. Краевое УМВД сообщило, что в отношении водителя Toyota Prius полицейские составили административный материал за нарушение правил парковки. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Также управление просит автора видео и граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося, обратиться в полицию. В местном Telegram-канале "Марк Чернослив" размещен комментарий человека, назвавшегося водителем, который участвовал в конфликте. В публикации он признает факт нарушения ПДД, но подчеркивает, что уважает ветеранов СВО, и утверждает, что сам был в зоне спецоперации, где работал в госпитале. По словам мужчины, в момент конфликта он не знал, что человек, сделавший ему замечание, участвовал в СВО, и даже не видел, что тот является инвалидом.

https://ria.ru/20240214/veterany-1927219193.html

https://ria.ru/20231225/oskorblenie-1918022994.html

россия

уссурийск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)