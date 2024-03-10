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Министр обороны Германии заявил о дыре в бюджете бундесвера - РИА Новости, 10.03.2024
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10:54 10.03.2024 (обновлено: 14:40 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/byudzhet-1932121830.html
Министр обороны Германии заявил о дыре в бюджете бундесвера
Министр обороны Германии заявил о дыре в бюджете бундесвера - РИА Новости, 10.03.2024
Министр обороны Германии заявил о дыре в бюджете бундесвера
Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил правительство страны о дыре размером до шести миллиардов евро в бюджете Вооруженных сил страны (бундесвера) на... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:54
2024-03-10T14:40
германия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил правительство страны о дыре размером до шести миллиардов евро в бюджете Вооруженных сил страны (бундесвера) на 2025 год, сообщило издание Bild. "Министр обороны Борис Писториус (63 года, СДПГ) бьет тревогу в правительстве: бундесверу в следующем году будет не хватать до шести миллиардов евро! Если войска не получат больше денег, Германия рискует не выполнить требование НАТО (тратить на оборону два процента ВВП. — Прим. ред.)", — указано в материале. Сообщается, что Минфин страны закладывает на расходы на оборону в следующем году 52 миллиарда евро, но, по подсчетам экспертов по бюджету бундесвера, для выполнения требования НАТО о выделении двух процентов ВВП на оборону будет не хватать от 4,5 до шести миллиардов. Согласно Bild, 52 миллиарда евро не хватит почти ни на что, кроме эксплуатационных издержек, таких как зарплаты военнослужащим, отопление казарм и ремонт техники. При этом на инвестиции в создание новых вооружений останутся "жалкие" 500 миллионов евро. Среди проектов бундесвера, финансирование которых пока находится под вопросом, издание назвало размещение боеспособной бригады в Литве: на это потребуется пять миллиардов евро, но пока еще не выделили ничего. В конце января Министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону в два процента своего ВВП. В прошлом году Минобороны Литвы сообщило, что ФРГ намерена разместить в республике тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн — Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в прибалтийской республике. Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым Вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html
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германия, литва, северный рейн-вестфалия, борис писториус, нато, бундестаг германии, в мире
Германия, Литва, Северный Рейн-Вестфалия, Борис Писториус, НАТО, Бундестаг Германии, В мире
Министр обороны Германии заявил о дыре в бюджете бундесвера

Министр обороны ФРГ заявил о дыре до шести миллиардов евро в бюджете бундесвера

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил правительство страны о дыре размером до шести миллиардов евро в бюджете Вооруженных сил страны (бундесвера) на 2025 год, сообщило издание Bild.
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"Министр обороны Борис Писториус (63 года, СДПГ) бьет тревогу в правительстве: бундесверу в следующем году будет не хватать до шести миллиардов евро! Если войска не получат больше денег, Германия рискует не выполнить требование НАТО (тратить на оборону два процента ВВП. — Прим. ред.)", — указано в материале.
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Сообщается, что Минфин страны закладывает на расходы на оборону в следующем году 52 миллиарда евро, но, по подсчетам экспертов по бюджету бундесвера, для выполнения требования НАТО о выделении двух процентов ВВП на оборону будет не хватать от 4,5 до шести миллиардов.
Согласно Bild, 52 миллиарда евро не хватит почти ни на что, кроме эксплуатационных издержек, таких как зарплаты военнослужащим, отопление казарм и ремонт техники. При этом на инвестиции в создание новых вооружений останутся "жалкие" 500 миллионов евро.
Среди проектов бундесвера, финансирование которых пока находится под вопросом, издание назвало размещение боеспособной бригады в Литве: на это потребуется пять миллиардов евро, но пока еще не выделили ничего.
В конце января Министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону в два процента своего ВВП.
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Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым Вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.
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