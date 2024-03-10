https://ria.ru/20240310/blyumental-tamarin-1932085399.html

История одного предательства

История одного предательства - РИА Новости, 10.03.2024

История одного предательства

Почему человек предает? Ответ на этот вопрос ищут как минимум две тысячи лет, с тех пор как Иуда получил свои тридцать сребреников. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:00

2024-03-10T08:00

2024-03-10T15:30

аналитика

ссср

россия

истра

елена ямпольская

никита михалков

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932110286_0:106:576:430_1920x0_80_0_0_833465794cc62d7fed87c4525161676f.jpg

Почему человек предает? Ответ на этот вопрос ищут как минимум две тысячи лет, с тех пор как Иуда получил свои тридцать сребреников.Предатель опаснее врага и бьет больнее. О враге ты хотя бы все знаешь — он пришел уничтожить тебя. Предатель когда-то притворялся своим. Тема предательства, отказа от поддержки своих, отъезда, работы на вражескую пропаганду — одна из самых болезненных. И люди, узнав о том, что бывший кумир перешел сторону, воюющую против России, хотят его отменить навсегда, стереть память о нем в искусстве и культуре. Идут жаркие споры — правильно так делать или нет? Правильно ли отделять искусство от фигуры его создателя? И возможно ли? Роли и постановки — отдельно, поступки человека — отдельно? Можно ли продолжать читать книги автора, который донатит ВСУ или служит антироссийской пропаганде, получая грант от страны НАТО?История дает там ответ. В годы Второй мировой войны предателем стал театральный кумир, знаменитый актер, звезда, талант, любимец высокопоставленных чиновников — нарком Луначарский покровительство ему оказывал лично. Его имя, стертое из народной памяти и учебников, из театрального искусства и культуры, — Всеволод Блюменталь-Тамарин.Сын знаменитой актрисы и режиссера, он мгновенно сделал актерскую карьеру, имел шумный успех еще в Российской империи. Ему прочили великое будущее. Гастроли, концерты, выступления — он был одним из самых популярных актеров. Даже с революцией и Гражданской войной мало что изменилось. Блюменталь-Тамарин, в 1917-1918 годах живший в Харькове (советская власть оставила в его собственности хутор), выказал лояльность большевикам и спокойно работал. Однако стоило в город прийти белым в 1919 году, он поддержал Деникина, устроил торжественное театральное представление и стал собирать донаты на его армию. Когда город снова оказался в руках красных, Блюменталь-Тамарин был арестован, ему грозил расстрел. Но вмешалась его влиятельная мать — Мария Блюменталь-Тамарина, которая входила в число первых 13 актеров, получивших от советской власти звание "Народный артист СССР". Она попросила наркома Луначарского за сына. Блюменталя-Тамарина как представителя привилегированного креативного класса "отмазали". Более того, он получил полный карт-бланш в сфере культуры, чем и воспользовался.Он создал свой передвижной театр, выпускал премьеру за премьерой. В своем театре он играл все главные роли. Предвосхитил то, что мы сейчас называем антрепризой. Популярность его была велика. Публика скандировала на спектаклях: "Тамарин, Тамарин!" Так бы дальше и шло. Но началась война.Когда вся Москва эвакуировалась, Тамарин засел в Новом Иерусалиме, на Истре, где у него была дача в поселке Н.И.Л. — "Наука. Искусство. Литература". Этот поселок вывел Никита Михалков в фильме "Утомленные солнцем" под названием Х.Л.А.М. Эвакуироваться Блюменталь-Тамарин не спешил, более того, утверждал, что немцы их не тронут, он же немец. По одному из дедов он действительно был немцем. В начале октября 1941-го немцы вошли в Истру, актер сам пришел к врагам с предложением сотрудничать.Для гитлеровской пропаганды он был находкой — популярный, талантливый, теперь полностью преданный рейху. Его берут на работу в пропагандистскую организацию "Винета", которая фактически была подразделением Министерства пропаганды Геббельса. В задачи этой организации первоначально входили перевод и изготовление плакатов, листовок, табличек, книжечек по тезисам немецких пропагандистов. Затем "Винета" занялась фронтовыми сводками и радиовещанием. Работа шла на эстонском, литовском, латышском, белорусском, украинском и русском языках. За первые полтора года войны "Винета" из небольшой переводческо-технической конторы превратилась в серьезную организацию, в которой были несколько подразделений, свои художники, актеры, дикторы, литераторы. Они распространяли слухи, изготавливали звуковые и кинофальшивки. Что-то напоминает, не так ли? Конечно, ЦИПСО.Вот в такую организацию поступил работать Блюменталь-Тамарин. И 2 февраля 1942 года он уже вышел в эфир с призывом отказаться от защиты сталинского режима, сдаваться немцам и видеть в них освободителей от большевизма. Опять ассоциации с современностью. Тут уж ничего не поделаешь, такова история: повторяется в виде фарса. Предательство Блюменталя-Тамарина все же было трагедией, учитывая обстоятельства войны с Гитлером и талант актера, нынешние же повторяют его путь "на минималках", испугавшись отъема зарубежной недвижимости или блокировки счетов в банках Запада.Радиостанция "Винета" вещала о противоречиях в руководстве СССР, существующих и мнимых, о техногенных катастрофах в тылу, о локальных выступлениях. "Пилили" мультиформатный контент, как "пилят" его сейчас десятки видео- и телеграм-каналов, рассказывая русским, почему у них ничего не получится с СВО и почему надо немедленно устроить революцию."Трудящиеся, объединяйтесь для борьбы против паразитного сталинского режима, который не имеет ничего общего с интересами рабочего класса в России, преданными в пользу интересов английских капиталистов. Бейте без пощады сталинцев! Готовьтесь к великой борьбе против сталинской власти"."Коммунисты довели страну до того, что теперь, чтобы спасти ее от разрухи, существует одно средство — заключить немедленный мир. Но наше правительство не думает об этом. Это правительство начало войну, не подготовив к ней страну, имея военное командование, состоящее из невежд. <...> Правительство действует против интересов страны и народа. Мы требуем окончания войны, мы ждем, чтобы к власти пришла новая часть русского народа, которая заключила бы мир и спасла страну от катастрофы". Это цитаты из сообщений радио "Винета". Узнайте знакомые буквы.В работу на гитлеровцев актер включил и свою жену Инну Миклашевскую.Блюменталь-Тамарин был звездой гитлеровской пропаганды, он не только зачитывал чужие тексты, но и писал свои фельетоны, воспоминания, высмеивая жизнь в СССР и рассказывая о том, как его ущемляли "жиды-большевики". Он пытался давать советы немцам, как вести пропаганду: пообещать крестьянам, например, дать немного земли (предложение было отвергнуто) или издавать фейковую газету "Правда" (уже издавалась без него).Сам Блюменталь-Тамарин описывал свою работу на Гитлера как героическое противостояние Сталину и режиму: "Мой дар дает мне право — бесценное право — бичевать великого убийцу Сталина и его подручных палачей. Три раза в неделю я подхожу к аппарату и, трепеща от ненависти, бросаю в эфир все свое негодование, весь мой гнев — дьяволу, уничтожившему все лучшее земли нашей. И это держит меня в жизни, это спасает меня от отчаяния. В этом весь смысл моего существования. Я часто плачу горькими безутешными слезами о моих погибших друзьях, бросаю эти мои слезы в устье маленького металлического аппарата, и они звучат в безграничном пространстве и не пропадают бесследно".Узнаваемо, правда? Это не я мерзавец и предатель, это я воюю с "кровавым режимом", бросаю в ютьюб и телеграм обвинения дьяволу и плачу о погибших. Поразительно, насколько не меняется даже риторика!Чем лучше обстояли дела на фронте для СССР, тем хуже шли дела у Блюменталя-Тамарина. Он строчил доносы на коллег, много пил и так пресмыкался перед немцами, за что его презирал даже предатель генерал Власов. Блюменталя-Тамарина презирала большая часть белоэмигрантов, называя его писанину лакейской.Пропагандисты "Винета" в конце войны должны были работать на Власова — на его армию делал ставку Гитлер, стремясь спасти положение на фронте. Блюменталь отправился в Мюнзинген, где формировались части власовской армии, чтобы попроситься на работу. Но Власов актера не взял.Актеру-предателю приходилось временами жить впроголодь, принимая в уплату за случайную работу коньяк или сигареты. Иногда ему присылал продуктовые посылки племянник его жены Игорь Миклашевский, сбежавший через линию фронта к немцам и воевавший в армии Власова. Блюменталь-Тамарин считал его своим приемным сыном и рассчитывал после войны в любом случае опереться на него. Но Миклашевский был агентом спецслужб: его отправили из СССР с заданием — ликвидировать Блюменталя-Тамарина. Не сразу, но миссия была исполнена. Предатель был ликвидирован 10 мая 1945 года.Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин за измену Родине еще в 1942 году был приговорен к смертной казни Военной коллегией Верховного суда СССР.Но в 1993-м он был силой какого-то демона реабилитирован! Предатель, нацист, сотрудник Геббельса получил реабилитацию "по формальным обстоятельствам". Статья 5 закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" от 3 сентября 1993 года № 5698-1 трактует эти обстоятельства так: "Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за: а) антисоветскую агитацию и пропаганду; б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй". То есть нацист, рассказывавший о советском строе в эфире геббельсовского радио, оказался ни в чем не виноватым.С этим диким с точки зрения формальной, человеческой и исторической логики решением мы жили 31 год.И вот недавно история страшного предательства получила другой финал. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генеральную прокуратуру с запросом о Блюментале-Тамарине. Ямпольская решила разобраться с реабилитацией в 90-х годах "известного, обласканного советской властью актера, с началом войны оказавшегося мерзавцем, иудой, фашистским холуем". "Такие вещи вопиют к небу", — считает депутат. И невозможно с ней не согласиться. Генеральная прокуратура изучила архивное дело и ответила: "осуждение указанного лица является обоснованным и законным", "Блюменталь-Тамарин перешел на сторону врага, стал сотрудничать с немецкими оккупантами, призывал по радио к борьбе против Советского государства". И итог. "По результатам проверки заключение о реабилитации Блюменталя-Тамарина, утвержденное 11.02.1993 и. о. помощника генерального прокурора Российской Федерации 19.02.2024 отменено, в его реабилитации отказано".История совершила круг и пришла в исходную точку — к справедливости. Всякий раз русская история отказывает в реабилитации предателям, даже если удается на некоторое время изменить вынесенное ею решение. Сегодня о предателе знают только театроведы да историки, память в народе о нем стерта. О бывшем кумире вспоминают лишь в контексте преступления и наказания: как об одном из немногих предателей из творческой среды периода Великой Отечественной и в связи с организацией сложнейшей спецоперации по устранению врага за пределами страны. Вот и все, что осталось от его ролей и спектаклей. Пустота, тлен и приговор.

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

ссср

россия

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталия Осипова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg

Наталия Осипова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталия Осипова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg

аналитика, ссср, россия, истра, елена ямпольская, никита михалков, вооруженные силы украины, нато