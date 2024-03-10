https://ria.ru/20240310/blyumental-tamarin-1932085399.html
История одного предательства
История одного предательства - РИА Новости, 10.03.2024
История одного предательства
Почему человек предает? Ответ на этот вопрос ищут как минимум две тысячи лет, с тех пор как Иуда получил свои тридцать сребреников. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:00
2024-03-10T08:00
2024-03-10T15:30
аналитика
ссср
россия
истра
елена ямпольская
никита михалков
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932110286_0:106:576:430_1920x0_80_0_0_833465794cc62d7fed87c4525161676f.jpg
Почему человек предает? Ответ на этот вопрос ищут как минимум две тысячи лет, с тех пор как Иуда получил свои тридцать сребреников.Предатель опаснее врага и бьет больнее. О враге ты хотя бы все знаешь — он пришел уничтожить тебя. Предатель когда-то притворялся своим. Тема предательства, отказа от поддержки своих, отъезда, работы на вражескую пропаганду — одна из самых болезненных. И люди, узнав о том, что бывший кумир перешел сторону, воюющую против России, хотят его отменить навсегда, стереть память о нем в искусстве и культуре. Идут жаркие споры — правильно так делать или нет? Правильно ли отделять искусство от фигуры его создателя? И возможно ли? Роли и постановки — отдельно, поступки человека — отдельно? Можно ли продолжать читать книги автора, который донатит ВСУ или служит антироссийской пропаганде, получая грант от страны НАТО?История дает там ответ. В годы Второй мировой войны предателем стал театральный кумир, знаменитый актер, звезда, талант, любимец высокопоставленных чиновников — нарком Луначарский покровительство ему оказывал лично. Его имя, стертое из народной памяти и учебников, из театрального искусства и культуры, — Всеволод Блюменталь-Тамарин.Сын знаменитой актрисы и режиссера, он мгновенно сделал актерскую карьеру, имел шумный успех еще в Российской империи. Ему прочили великое будущее. Гастроли, концерты, выступления — он был одним из самых популярных актеров. Даже с революцией и Гражданской войной мало что изменилось. Блюменталь-Тамарин, в 1917-1918 годах живший в Харькове (советская власть оставила в его собственности хутор), выказал лояльность большевикам и спокойно работал. Однако стоило в город прийти белым в 1919 году, он поддержал Деникина, устроил торжественное театральное представление и стал собирать донаты на его армию. Когда город снова оказался в руках красных, Блюменталь-Тамарин был арестован, ему грозил расстрел. Но вмешалась его влиятельная мать — Мария Блюменталь-Тамарина, которая входила в число первых 13 актеров, получивших от советской власти звание "Народный артист СССР". Она попросила наркома Луначарского за сына. Блюменталя-Тамарина как представителя привилегированного креативного класса "отмазали". Более того, он получил полный карт-бланш в сфере культуры, чем и воспользовался.Он создал свой передвижной театр, выпускал премьеру за премьерой. В своем театре он играл все главные роли. Предвосхитил то, что мы сейчас называем антрепризой. Популярность его была велика. Публика скандировала на спектаклях: "Тамарин, Тамарин!" Так бы дальше и шло. Но началась война.Когда вся Москва эвакуировалась, Тамарин засел в Новом Иерусалиме, на Истре, где у него была дача в поселке Н.И.Л. — "Наука. Искусство. Литература". Этот поселок вывел Никита Михалков в фильме "Утомленные солнцем" под названием Х.Л.А.М. Эвакуироваться Блюменталь-Тамарин не спешил, более того, утверждал, что немцы их не тронут, он же немец. По одному из дедов он действительно был немцем. В начале октября 1941-го немцы вошли в Истру, актер сам пришел к врагам с предложением сотрудничать.Для гитлеровской пропаганды он был находкой — популярный, талантливый, теперь полностью преданный рейху. Его берут на работу в пропагандистскую организацию "Винета", которая фактически была подразделением Министерства пропаганды Геббельса. В задачи этой организации первоначально входили перевод и изготовление плакатов, листовок, табличек, книжечек по тезисам немецких пропагандистов. Затем "Винета" занялась фронтовыми сводками и радиовещанием. Работа шла на эстонском, литовском, латышском, белорусском, украинском и русском языках. За первые полтора года войны "Винета" из небольшой переводческо-технической конторы превратилась в серьезную организацию, в которой были несколько подразделений, свои художники, актеры, дикторы, литераторы. Они распространяли слухи, изготавливали звуковые и кинофальшивки. Что-то напоминает, не так ли? Конечно, ЦИПСО.Вот в такую организацию поступил работать Блюменталь-Тамарин. И 2 февраля 1942 года он уже вышел в эфир с призывом отказаться от защиты сталинского режима, сдаваться немцам и видеть в них освободителей от большевизма. Опять ассоциации с современностью. Тут уж ничего не поделаешь, такова история: повторяется в виде фарса. Предательство Блюменталя-Тамарина все же было трагедией, учитывая обстоятельства войны с Гитлером и талант актера, нынешние же повторяют его путь "на минималках", испугавшись отъема зарубежной недвижимости или блокировки счетов в банках Запада.Радиостанция "Винета" вещала о противоречиях в руководстве СССР, существующих и мнимых, о техногенных катастрофах в тылу, о локальных выступлениях. "Пилили" мультиформатный контент, как "пилят" его сейчас десятки видео- и телеграм-каналов, рассказывая русским, почему у них ничего не получится с СВО и почему надо немедленно устроить революцию."Трудящиеся, объединяйтесь для борьбы против паразитного сталинского режима, который не имеет ничего общего с интересами рабочего класса в России, преданными в пользу интересов английских капиталистов. Бейте без пощады сталинцев! Готовьтесь к великой борьбе против сталинской власти"."Коммунисты довели страну до того, что теперь, чтобы спасти ее от разрухи, существует одно средство — заключить немедленный мир. Но наше правительство не думает об этом. Это правительство начало войну, не подготовив к ней страну, имея военное командование, состоящее из невежд. <...> Правительство действует против интересов страны и народа. Мы требуем окончания войны, мы ждем, чтобы к власти пришла новая часть русского народа, которая заключила бы мир и спасла страну от катастрофы". Это цитаты из сообщений радио "Винета". Узнайте знакомые буквы.В работу на гитлеровцев актер включил и свою жену Инну Миклашевскую.Блюменталь-Тамарин был звездой гитлеровской пропаганды, он не только зачитывал чужие тексты, но и писал свои фельетоны, воспоминания, высмеивая жизнь в СССР и рассказывая о том, как его ущемляли "жиды-большевики". Он пытался давать советы немцам, как вести пропаганду: пообещать крестьянам, например, дать немного земли (предложение было отвергнуто) или издавать фейковую газету "Правда" (уже издавалась без него).Сам Блюменталь-Тамарин описывал свою работу на Гитлера как героическое противостояние Сталину и режиму: "Мой дар дает мне право — бесценное право — бичевать великого убийцу Сталина и его подручных палачей. Три раза в неделю я подхожу к аппарату и, трепеща от ненависти, бросаю в эфир все свое негодование, весь мой гнев — дьяволу, уничтожившему все лучшее земли нашей. И это держит меня в жизни, это спасает меня от отчаяния. В этом весь смысл моего существования. Я часто плачу горькими безутешными слезами о моих погибших друзьях, бросаю эти мои слезы в устье маленького металлического аппарата, и они звучат в безграничном пространстве и не пропадают бесследно".Узнаваемо, правда? Это не я мерзавец и предатель, это я воюю с "кровавым режимом", бросаю в ютьюб и телеграм обвинения дьяволу и плачу о погибших. Поразительно, насколько не меняется даже риторика!Чем лучше обстояли дела на фронте для СССР, тем хуже шли дела у Блюменталя-Тамарина. Он строчил доносы на коллег, много пил и так пресмыкался перед немцами, за что его презирал даже предатель генерал Власов. Блюменталя-Тамарина презирала большая часть белоэмигрантов, называя его писанину лакейской.Пропагандисты "Винета" в конце войны должны были работать на Власова — на его армию делал ставку Гитлер, стремясь спасти положение на фронте. Блюменталь отправился в Мюнзинген, где формировались части власовской армии, чтобы попроситься на работу. Но Власов актера не взял.Актеру-предателю приходилось временами жить впроголодь, принимая в уплату за случайную работу коньяк или сигареты. Иногда ему присылал продуктовые посылки племянник его жены Игорь Миклашевский, сбежавший через линию фронта к немцам и воевавший в армии Власова. Блюменталь-Тамарин считал его своим приемным сыном и рассчитывал после войны в любом случае опереться на него. Но Миклашевский был агентом спецслужб: его отправили из СССР с заданием — ликвидировать Блюменталя-Тамарина. Не сразу, но миссия была исполнена. Предатель был ликвидирован 10 мая 1945 года.Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин за измену Родине еще в 1942 году был приговорен к смертной казни Военной коллегией Верховного суда СССР.Но в 1993-м он был силой какого-то демона реабилитирован! Предатель, нацист, сотрудник Геббельса получил реабилитацию "по формальным обстоятельствам". Статья 5 закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" от 3 сентября 1993 года № 5698-1 трактует эти обстоятельства так: "Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за: а) антисоветскую агитацию и пропаганду; б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй". То есть нацист, рассказывавший о советском строе в эфире геббельсовского радио, оказался ни в чем не виноватым.С этим диким с точки зрения формальной, человеческой и исторической логики решением мы жили 31 год.И вот недавно история страшного предательства получила другой финал. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генеральную прокуратуру с запросом о Блюментале-Тамарине. Ямпольская решила разобраться с реабилитацией в 90-х годах "известного, обласканного советской властью актера, с началом войны оказавшегося мерзавцем, иудой, фашистским холуем". "Такие вещи вопиют к небу", — считает депутат. И невозможно с ней не согласиться. Генеральная прокуратура изучила архивное дело и ответила: "осуждение указанного лица является обоснованным и законным", "Блюменталь-Тамарин перешел на сторону врага, стал сотрудничать с немецкими оккупантами, призывал по радио к борьбе против Советского государства". И итог. "По результатам проверки заключение о реабилитации Блюменталя-Тамарина, утвержденное 11.02.1993 и. о. помощника генерального прокурора Российской Федерации 19.02.2024 отменено, в его реабилитации отказано".История совершила круг и пришла в исходную точку — к справедливости. Всякий раз русская история отказывает в реабилитации предателям, даже если удается на некоторое время изменить вынесенное ею решение. Сегодня о предателе знают только театроведы да историки, память в народе о нем стерта. О бывшем кумире вспоминают лишь в контексте преступления и наказания: как об одном из немногих предателей из творческой среды периода Великой Отечественной и в связи с организацией сложнейшей спецоперации по устранению врага за пределами страны. Вот и все, что осталось от его ролей и спектаклей. Пустота, тлен и приговор.
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
ссср
россия
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Наталия Осипова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg
Наталия Осипова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932110286_0:100:576:532_1920x0_80_0_0_850c86cb2346d9821646c1977a2ac5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Наталия Осипова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598487273_0:274:2048:2322_100x100_80_0_0_c9d22ae89edd3ec387d10ef316667a60.jpg
аналитика, ссср, россия, истра, елена ямпольская, никита михалков, вооруженные силы украины, нато
Аналитика, СССР, Россия, Истра, Елена Ямпольская, Никита Михалков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Почему человек предает? Ответ на этот вопрос ищут как минимум две тысячи лет, с тех пор как Иуда получил свои тридцать сребреников.
Предатель опаснее врага и бьет больнее. О враге ты хотя бы все знаешь — он пришел уничтожить тебя. Предатель когда-то притворялся своим. Тема предательства, отказа от поддержки своих, отъезда, работы на вражескую пропаганду — одна из самых болезненных. И люди, узнав о том, что бывший кумир перешел сторону, воюющую против России
, хотят его отменить навсегда, стереть память о нем в искусстве и культуре. Идут жаркие споры — правильно так делать или нет? Правильно ли отделять искусство от фигуры его создателя? И возможно ли? Роли и постановки — отдельно, поступки человека — отдельно? Можно ли продолжать читать книги автора, который донатит ВСУ
или служит антироссийской пропаганде, получая грант от страны НАТО
?
У предателей будут конфисковывать имущество и не только
История дает там ответ. В годы Второй мировой войны предателем стал театральный кумир, знаменитый актер, звезда, талант, любимец высокопоставленных чиновников — нарком Луначарский покровительство ему оказывал лично. Его имя, стертое из народной памяти и учебников, из театрального искусства и культуры, — Всеволод Блюменталь-Тамарин.
Сын знаменитой актрисы и режиссера, он мгновенно сделал актерскую карьеру, имел шумный успех еще в Российской империи
. Ему прочили великое будущее. Гастроли, концерты, выступления — он был одним из самых популярных актеров. Даже с революцией и Гражданской войной мало что изменилось. Блюменталь-Тамарин, в 1917-1918 годах живший в Харькове
(советская власть оставила в его собственности хутор), выказал лояльность большевикам и спокойно работал. Однако стоило в город прийти белым в 1919 году, он поддержал Деникина, устроил торжественное театральное представление и стал собирать донаты на его армию. Когда город снова оказался в руках красных, Блюменталь-Тамарин был арестован, ему грозил расстрел. Но вмешалась его влиятельная мать — Мария Блюменталь-Тамарина, которая входила в число первых 13 актеров, получивших от советской власти звание "Народный артист СССР". Она попросила наркома Луначарского за сына. Блюменталя-Тамарина как представителя привилегированного креативного класса "отмазали". Более того, он получил полный карт-бланш в сфере культуры, чем и воспользовался.
Он создал свой передвижной театр, выпускал премьеру за премьерой. В своем театре он играл все главные роли. Предвосхитил то, что мы сейчас называем антрепризой. Популярность его была велика. Публика скандировала на спектаклях: "Тамарин, Тамарин!" Так бы дальше и шло. Но началась война.
Когда вся Москва
эвакуировалась, Тамарин засел в Новом Иерусалиме
, на Истре
, где у него была дача в поселке Н.И.Л. — "Наука. Искусство. Литература". Этот поселок вывел Никита Михалков
в фильме "Утомленные солнцем" под названием Х.Л.А.М. Эвакуироваться Блюменталь-Тамарин не спешил, более того, утверждал, что немцы их не тронут, он же немец. По одному из дедов он действительно был немцем. В начале октября 1941-го немцы вошли в Истру, актер сам пришел к врагам с предложением сотрудничать.
"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы
Для гитлеровской пропаганды он был находкой — популярный, талантливый, теперь полностью преданный рейху. Его берут на работу в пропагандистскую организацию "Винета", которая фактически была подразделением Министерства пропаганды Геббельса. В задачи этой организации первоначально входили перевод и изготовление плакатов, листовок, табличек, книжечек по тезисам немецких пропагандистов. Затем "Винета" занялась фронтовыми сводками и радиовещанием. Работа шла на эстонском, литовском, латышском, белорусском, украинском и русском языках. За первые полтора года войны "Винета" из небольшой переводческо-технической конторы превратилась в серьезную организацию, в которой были несколько подразделений, свои художники, актеры, дикторы, литераторы. Они распространяли слухи, изготавливали звуковые и кинофальшивки. Что-то напоминает, не так ли? Конечно, ЦИПСО.
Вот в такую организацию поступил работать Блюменталь-Тамарин. И 2 февраля 1942 года он уже вышел в эфир с призывом отказаться от защиты сталинского режима, сдаваться немцам и видеть в них освободителей от большевизма. Опять ассоциации с современностью. Тут уж ничего не поделаешь, такова история: повторяется в виде фарса. Предательство Блюменталя-Тамарина все же было трагедией, учитывая обстоятельства войны с Гитлером и талант актера, нынешние же повторяют его путь "на минималках", испугавшись отъема зарубежной недвижимости или блокировки счетов в банках Запада.
Радиостанция "Винета" вещала о противоречиях в руководстве СССР
, существующих и мнимых, о техногенных катастрофах в тылу, о локальных выступлениях. "Пилили" мультиформатный контент, как "пилят" его сейчас десятки видео- и телеграм-каналов, рассказывая русским, почему у них ничего не получится с СВО и почему надо немедленно устроить революцию.
"Трудящиеся, объединяйтесь для борьбы против паразитного сталинского режима, который не имеет ничего общего с интересами рабочего класса в России, преданными в пользу интересов английских капиталистов. Бейте без пощады сталинцев! Готовьтесь к великой борьбе против сталинской власти".
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
"Коммунисты довели страну до того, что теперь, чтобы спасти ее от разрухи, существует одно средство — заключить немедленный мир. Но наше правительство не думает об этом. Это правительство начало войну, не подготовив к ней страну, имея военное командование, состоящее из невежд. <...> Правительство действует против интересов страны и народа. Мы требуем окончания войны, мы ждем, чтобы к власти пришла новая часть русского народа, которая заключила бы мир и спасла страну от катастрофы". Это цитаты из сообщений радио "Винета". Узнайте знакомые буквы.
В работу на гитлеровцев актер включил и свою жену Инну Миклашевскую.
Блюменталь-Тамарин был звездой гитлеровской пропаганды, он не только зачитывал чужие тексты, но и писал свои фельетоны, воспоминания, высмеивая жизнь в СССР и рассказывая о том, как его ущемляли "жиды-большевики". Он пытался давать советы немцам, как вести пропаганду: пообещать крестьянам, например, дать немного земли (предложение было отвергнуто) или издавать фейковую газету "Правда" (уже издавалась без него).
Сам Блюменталь-Тамарин описывал свою работу на Гитлера как героическое противостояние Сталину и режиму: "Мой дар дает мне право — бесценное право — бичевать великого убийцу Сталина и его подручных палачей. Три раза в неделю я подхожу к аппарату и, трепеща от ненависти, бросаю в эфир все свое негодование, весь мой гнев — дьяволу, уничтожившему все лучшее земли нашей. И это держит меня в жизни, это спасает меня от отчаяния. В этом весь смысл моего существования. Я часто плачу горькими безутешными слезами о моих погибших друзьях, бросаю эти мои слезы в устье маленького металлического аппарата, и они звучат в безграничном пространстве и не пропадают бесследно".
Узнаваемо, правда? Это не я мерзавец и предатель, это я воюю с "кровавым режимом", бросаю в ютьюб и телеграм обвинения дьяволу и плачу о погибших. Поразительно, насколько не меняется даже риторика!
Чем лучше обстояли дела на фронте для СССР, тем хуже шли дела у Блюменталя-Тамарина. Он строчил доносы на коллег, много пил и так пресмыкался перед немцами, за что его презирал даже предатель генерал Власов. Блюменталя-Тамарина презирала большая часть белоэмигрантов, называя его писанину лакейской.
Пропагандисты "Винета" в конце войны должны были работать на Власова — на его армию делал ставку Гитлер, стремясь спасти положение на фронте. Блюменталь отправился в Мюнзинген, где формировались части власовской армии, чтобы попроситься на работу. Но Власов актера не взял.
Россия останавливает фабрику ненависти к себе
Актеру-предателю приходилось временами жить впроголодь, принимая в уплату за случайную работу коньяк или сигареты. Иногда ему присылал продуктовые посылки племянник его жены Игорь Миклашевский, сбежавший через линию фронта к немцам и воевавший в армии Власова. Блюменталь-Тамарин считал его своим приемным сыном и рассчитывал после войны в любом случае опереться на него. Но Миклашевский был агентом спецслужб: его отправили из СССР с заданием — ликвидировать Блюменталя-Тамарина. Не сразу, но миссия была исполнена. Предатель был ликвидирован 10 мая 1945 года.
Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин за измену Родине еще в 1942 году был приговорен к смертной казни Военной коллегией Верховного суда СССР.
Но в 1993-м он был силой какого-то демона реабилитирован! Предатель, нацист, сотрудник Геббельса получил реабилитацию "по формальным обстоятельствам". Статья 5 закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" от 3 сентября 1993 года № 5698-1 трактует эти обстоятельства так: "Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за: а) антисоветскую агитацию и пропаганду; б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй". То есть нацист, рассказывавший о советском строе в эфире геббельсовского радио, оказался ни в чем не виноватым.
С этим диким с точки зрения формальной, человеческой и исторической логики решением мы жили 31 год.
И вот недавно история страшного предательства получила другой финал. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская
обратилась в Генеральную прокуратуру с запросом о Блюментале-Тамарине. Ямпольская решила разобраться с реабилитацией в 90-х годах "известного, обласканного советской властью актера, с началом войны оказавшегося мерзавцем, иудой, фашистским холуем". "Такие вещи вопиют к небу", — считает депутат. И невозможно с ней не согласиться. Генеральная прокуратура изучила архивное дело и ответила: "осуждение указанного лица является обоснованным и законным", "Блюменталь-Тамарин перешел на сторону врага, стал сотрудничать с немецкими оккупантами, призывал по радио к борьбе против Советского государства". И итог. "По результатам проверки заключение о реабилитации Блюменталя-Тамарина, утвержденное 11.02.1993 и. о. помощника генерального прокурора Российской Федерации 19.02.2024 отменено, в его реабилитации отказано".
История совершила круг и пришла в исходную точку — к справедливости. Всякий раз русская история отказывает в реабилитации предателям, даже если удается на некоторое время изменить вынесенное ею решение. Сегодня о предателе знают только театроведы да историки, память в народе о нем стерта. О бывшем кумире вспоминают лишь в контексте преступления и наказания: как об одном из немногих предателей из творческой среды периода Великой Отечественной и в связи с организацией сложнейшей спецоперации по устранению врага за пределами страны. Вот и все, что осталось от его ролей и спектаклей. Пустота, тлен и приговор.
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов