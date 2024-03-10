https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html
Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области - РИА Новости, 10.03.2024
Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области
Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:51
2024-03-10T09:51
2024-03-10T09:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 2 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура", - написал Гладков. По информации губернатора, оперативные службы уже потушили возгорание грузовика.
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области
Гладков: два украинских БПЛА атаковали город Строитель в Белгородской области