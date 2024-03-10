https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html

Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области - РИА Новости, 10.03.2024

Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области

Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:51

2024-03-10T09:51

2024-03-10T09:51

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Два украинских беспилотника атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, поврежден грузовик, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 2 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура", - написал Гладков. По информации губернатора, оперативные службы уже потушили возгорание грузовика.

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины