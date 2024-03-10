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Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 10.03.2024
Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:03
2024-03-10T19:03
2024-03-10T19:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Десятого марта около 18.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240310/otvet-1932147333.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Над Белгородской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник