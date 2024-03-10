https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932177470.html

Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 10.03.2024

Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T19:03

2024-03-10T19:03

2024-03-10T19:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Десятого марта около 18.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240310/otvet-1932147333.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия