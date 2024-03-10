Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 10.03.2024 (обновлено: 16:21 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/belgorod-1932153542.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:46
2024-03-10T16:21
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538846_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_c950f1838c7206d5e66acf2b0a017374.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетная опасность объявлялась второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932107233.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538846_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_787eba96d3d0a7d25b2cfe258287e10e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Ракетная опасность объявлялась второй раз за день.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области
Вчера, 08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала