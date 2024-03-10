https://ria.ru/20240310/belgorod-1932153542.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:46

2024-03-10T15:46

2024-03-10T16:21

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетная опасность объявлялась второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932107233.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, происшествия