https://ria.ru/20240310/belgorod-1932153542.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:46
2024-03-10T15:46
2024-03-10T16:21
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетная опасность объявлялась второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932107233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность