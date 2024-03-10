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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 10.03.2024 (обновлено: 12:16 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/belgorod-1932128509.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:08
2024-03-10T12:16
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.Ранее мэрия Белгорода информировала о ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 8.38 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя примерно 3,5 часа тревогу отменили."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html
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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность спустя 3,5 часа

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
Ранее мэрия Белгорода информировала о ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 8.38 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя примерно 3,5 часа тревогу отменили.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину
Вчера, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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