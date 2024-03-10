https://ria.ru/20240310/belgorod-1932128509.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:08
2024-03-10T12:08
2024-03-10T12:16
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.Ранее мэрия Белгорода информировала о ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 8.38 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя примерно 3,5 часа тревогу отменили."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность спустя 3,5 часа