https://ria.ru/20240310/belgorod-1932122449.html

Белгородские больницы дооснастят

Белгородские больницы дооснастят - РИА Новости, 10.03.2024

Белгородские больницы дооснастят

Белгородская область получит федеральное финансирование на закупку оборудования для двух медицинских учреждений, согласно распоряжению, подписанному... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T10:59

2024-03-10T10:59

2024-03-10T10:59

общество

белгородская область

михаил мишустин

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Белгородская область получит федеральное финансирование на закупку оборудования для двух медицинских учреждений, согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина. "Белгородская область получит федеральное финансирование на закупку оборудования для медицинских учреждений. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. С помощью выделенных средств будут дооснащены Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа и Городская поликлиника города Белгорода", - говорится в сообщении. Уточняется, что в планах закупка аппарата МРТ, ангиографического комплекса, а также набора инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии, в том числе лазерного аппарата для оториноларингологических операций. Эти шаги позволят улучшить доступность специализированной медицинской помощи и обследований для жителей региона, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Финансирование будет осуществляться за счет средств из резервного фонда правительства. Работа проводится в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", добавили в кабмине.

https://ria.ru/20240306/obstrel-1931598001.html

https://ria.ru/20240304/kapremont-1930922809.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, михаил мишустин