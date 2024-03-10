Рейтинг@Mail.ru
Белгородские больницы дооснастят - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/belgorod-1932122449.html
Белгородские больницы дооснастят
Белгородские больницы дооснастят - РИА Новости, 10.03.2024
Белгородские больницы дооснастят
Белгородская область получит федеральное финансирование на закупку оборудования для двух медицинских учреждений, согласно распоряжению, подписанному... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:59
2024-03-10T10:59
общество
белгородская область
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Белгородская область получит федеральное финансирование на закупку оборудования для двух медицинских учреждений, согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина. "Белгородская область получит федеральное финансирование на закупку оборудования для медицинских учреждений. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. С помощью выделенных средств будут дооснащены Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа и Городская поликлиника города Белгорода", - говорится в сообщении. Уточняется, что в планах закупка аппарата МРТ, ангиографического комплекса, а также набора инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии, в том числе лазерного аппарата для оториноларингологических операций. Эти шаги позволят улучшить доступность специализированной медицинской помощи и обследований для жителей региона, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Финансирование будет осуществляться за счет средств из резервного фонда правительства. Работа проводится в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", добавили в кабмине.
https://ria.ru/20240306/obstrel-1931598001.html
https://ria.ru/20240304/kapremont-1930922809.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_2c10571eb6085b913cb4840e1fc6c4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, михаил мишустин
Общество, Белгородская область, Михаил Мишустин
Белгородские больницы дооснастят

Правительство выделит финансирование на дооснащение больниц в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Белгородская область получит федеральное финансирование на закупку оборудования для двух медицинских учреждений, согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.
"Белгородская область получит федеральное финансирование на закупку оборудования для медицинских учреждений. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. С помощью выделенных средств будут дооснащены Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа и Городская поликлиника города Белгорода", - говорится в сообщении.
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде
6 марта, 22:32
Уточняется, что в планах закупка аппарата МРТ, ангиографического комплекса, а также набора инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии, в том числе лазерного аппарата для оториноларингологических операций.
Эти шаги позволят улучшить доступность специализированной медицинской помощи и обследований для жителей региона, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Финансирование будет осуществляться за счет средств из резервного фонда правительства. Работа проводится в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", добавили в кабмине.
Капитальный ремонт корпуса №8 Боткинской больницы - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В Москве начался капремонт корпуса №8 Боткинской больницы
4 марта, 09:25
 
ОбществоБелгородская областьМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала