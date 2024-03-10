Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
Президент США Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.
"Америка допустила ошибку. Мы охотились за (экс-главарём запрещённой в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида Усамой - ред.) бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем", - сказал Байден.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.
Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.