https://ria.ru/20240310/bayden-1932121421.html

Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком - РИА Новости, 10.03.2024

Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T10:44

2024-03-10T10:44

2024-03-10T10:44

в мире

украина

афганистан

ирак

джо байден

карин жан-пьер

гельмут коль

g7

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. "Америка допустила ошибку. Мы охотились за (экс-главарём запрещённой в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида Усамой - ред.) бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем", - сказал Байден. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным. Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад. Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.

https://ria.ru/20240310/bayden-1932101764.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1932018543.html

украина

афганистан

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, афганистан, ирак, джо байден, карин жан-пьер, гельмут коль, g7