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Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком - РИА Новости, 10.03.2024
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10:44 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/bayden-1932121421.html
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком - РИА Новости, 10.03.2024
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T10:44
2024-03-10T10:44
в мире
украина
афганистан
ирак
джо байден
карин жан-пьер
гельмут коль
g7
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. "Америка допустила ошибку. Мы охотились за (экс-главарём запрещённой в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида Усамой - ред.) бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем", - сказал Байден. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным. Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад. Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
https://ria.ru/20240310/bayden-1932101764.html
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в мире, украина, афганистан, ирак, джо байден, карин жан-пьер, гельмут коль, g7
В мире, Украина, Афганистан, Ирак, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Гельмут Коль, G7
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

Президент США Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.
"Америка допустила ошибку. Мы охотились за (экс-главарём запрещённой в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида Усамой - ред.) бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем", - сказал Байден.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.
Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
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В миреУкраинаАфганистанИракДжо БайденКарин Жан-ПьерГельмут КольG7
 
 
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