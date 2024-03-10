https://ria.ru/20240310/bayden-1932088928.html

Байден пожалел, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом

Байден пожалел, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом - РИА Новости, 10.03.2024

Байден пожалел, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом

Президент США Джо Байден заявил, что сожалеет из-за того, что в ходе обращения к конгрессу назвал "нелегалом" иммигранта, уличенного в резонансном убийстве юной РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T00:40

2024-03-10T00:40

2024-03-10T05:50

сша

джо байден

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сожалеет из-за того, что в ходе обращения к конгрессу назвал "нелегалом" иммигранта, уличенного в резонансном убийстве юной американки.Байден ранее в ходе выступления в конгрессе с посланием "о положении союза" упомянул резонансное убийство 22-летней американки Лейкен Райли, напрямую отметив, что она "была убита нелегалом". Американский президент при этом умудрился перепутать имя девушки, назвав ее Линкольном, из-за чего его критиковала мать погибшей американки.В ходе интервью телеканалу MSNBC у Байдена спросили, сожалеет ли он о том, что назвал мужчину именно "нелегалом". Президент ответил, что ему стоило высказаться о мужчине как о лице без документов, а не как о "нелегале". При этом он добавил, что тогда рассуждал о разнице между ним и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Байден отметил, что его предшественник говорит о мигрантах как о людях, загрязняющих кровь. Сам Трамп при этом ранее уже опровергал данное обвинение. Когда журналист телеканала вновь переспросил, сожалеет ли Байден о том, что назвал иммигранта "нелегалом", президент США был краток: "да".

https://ria.ru/20240309/bayden-1932018543.html

https://ria.ru/20230908/nyu-york-1894867347.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, дональд трамп, в мире