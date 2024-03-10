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Байден пожалел, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом - РИА Новости, 10.03.2024
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00:40 10.03.2024 (обновлено: 05:50 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/bayden-1932088928.html
Байден пожалел, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом
Байден пожалел, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом - РИА Новости, 10.03.2024
Байден пожалел, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом
Президент США Джо Байден заявил, что сожалеет из-за того, что в ходе обращения к конгрессу назвал "нелегалом" иммигранта, уличенного в резонансном убийстве юной РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T00:40
2024-03-10T05:50
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сожалеет из-за того, что в ходе обращения к конгрессу назвал "нелегалом" иммигранта, уличенного в резонансном убийстве юной американки.Байден ранее в ходе выступления в конгрессе с посланием "о положении союза" упомянул резонансное убийство 22-летней американки Лейкен Райли, напрямую отметив, что она "была убита нелегалом". Американский президент при этом умудрился перепутать имя девушки, назвав ее Линкольном, из-за чего его критиковала мать погибшей американки.В ходе интервью телеканалу MSNBC у Байдена спросили, сожалеет ли он о том, что назвал мужчину именно "нелегалом". Президент ответил, что ему стоило высказаться о мужчине как о лице без документов, а не как о "нелегале". При этом он добавил, что тогда рассуждал о разнице между ним и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Байден отметил, что его предшественник говорит о мигрантах как о людях, загрязняющих кровь. Сам Трамп при этом ранее уже опровергал данное обвинение. Когда журналист телеканала вновь переспросил, сожалеет ли Байден о том, что назвал иммигранта "нелегалом", президент США был краток: "да".
https://ria.ru/20240309/bayden-1932018543.html
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сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Байден пожалел, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом

Байден заявил о сожалении из-за того, что назвал иммигранта-убийцу нелегалом

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что сожалеет из-за того, что в ходе обращения к конгрессу назвал "нелегалом" иммигранта, уличенного в резонансном убийстве юной американки.
Байден ранее в ходе выступления в конгрессе с посланием "о положении союза" упомянул резонансное убийство 22-летней американки Лейкен Райли, напрямую отметив, что она "была убита нелегалом". Американский президент при этом умудрился перепутать имя девушки, назвав ее Линкольном, из-за чего его критиковала мать погибшей американки.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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В ходе интервью телеканалу MSNBC у Байдена спросили, сожалеет ли он о том, что назвал мужчину именно "нелегалом". Президент ответил, что ему стоило высказаться о мужчине как о лице без документов, а не как о "нелегале". При этом он добавил, что тогда рассуждал о разнице между ним и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Байден отметил, что его предшественник говорит о мигрантах как о людях, загрязняющих кровь. Сам Трамп при этом ранее уже опровергал данное обвинение.
Когда журналист телеканала вновь переспросил, сожалеет ли Байден о том, что назвал иммигранта "нелегалом", президент США был краток: "да".
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