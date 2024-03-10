https://ria.ru/20240310/avdeevskoe-1932138444.html

Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.03.2024

Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 310 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:40

2024-03-10T13:40

2024-03-10T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896548160_0:77:3087:1813_1920x0_80_0_0_0c0e4154a118eacaa29384b1c5b113ed.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 310 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр", действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240310/nato-1932124842.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина