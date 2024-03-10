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Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.03.2024
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13:40 10.03.2024 (обновлено: 13:52 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/avdeevskoe-1932138444.html
Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 10.03.2024
Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 310 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:40
2024-03-10T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 310 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр", действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240310/nato-1932124842.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

Минобороны: российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении до 310 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр", действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
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