https://ria.ru/20240310/aktivist-1932092465.html

Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление Байдена

Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление Байдена - РИА Новости, 10.03.2024

Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление Байдена

Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление президента США Джо Байдена в американском штате Джорджия, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T02:02

2024-03-10T02:02

2024-03-10T02:02

в мире

сша

джорджия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление президента США Джо Байдена в американском штате Джорджия, следует из трансляции мероприятия. Спустя несколько минут после начала выступления кто-то из зала выкрикнул, что в Газе погибают десятки тысяч палестинцев. Байден в ответ на это попытался успокоить активиста, а собравшиеся стали скандировать "еще четыре года", поддерживая президента. На кадры официальной трансляции не попало, вывели ли протестующего из зала.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931964570.html

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в мире, сша, джорджия, джо байден