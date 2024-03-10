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Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление Байдена
Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление Байдена - РИА Новости, 10.03.2024
Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление Байдена
Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление президента США Джо Байдена в американском штате Джорджия, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T02:02
2024-03-10T02:02
2024-03-10T02:02
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление президента США Джо Байдена в американском штате Джорджия, следует из трансляции мероприятия. Спустя несколько минут после начала выступления кто-то из зала выкрикнул, что в Газе погибают десятки тысяч палестинцев. Байден в ответ на это попытался успокоить активиста, а собравшиеся стали скандировать "еще четыре года", поддерживая президента. На кадры официальной трансляции не попало, вывели ли протестующего из зала.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931964570.html
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в мире, сша, джорджия, джо байден
В мире, США, Джорджия, Джо Байден
Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление Байдена
Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление Байдена в Джорджии
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Пропалестинский активист прервал предвыборное выступление президента США Джо Байдена в американском штате Джорджия, следует из трансляции мероприятия.
Спустя несколько минут после начала выступления кто-то из зала выкрикнул, что в Газе погибают десятки тысяч палестинцев. Байден в ответ на это попытался успокоить активиста, а собравшиеся стали скандировать "еще четыре года", поддерживая президента.
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На кадры официальной трансляции не попало, вывели ли протестующего из зала.