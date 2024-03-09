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"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России
"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России - РИА Новости, 09.03.2024
"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России
Владимир Зеленский своим присутствием на базе в Одессе помог российским военным нанести по ней авиаудар, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:46
2024-03-09T10:46
2024-03-09T15:06
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский своим присутствием на базе в Одессе помог российским военным нанести по ней авиаудар, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, которые управляют этими водными дронами. И конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди и откуда они действуют. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база. Затем он ушел, а они нанесли удар по этой базе", — указал он.Меркурис также предположил, что на объекте могли находиться иностранные инструкторы, обучающие украинцев использованию морских беспилотников.Шестого марта Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html
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в мире, одесса, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России
Эксперт Меркурис: Зеленский навел ВС России на базу морских дронов ВСУ в Одессе