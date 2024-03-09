Рейтинг@Mail.ru
"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 09.03.2024 (обновлено: 15:06 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931995964.html
"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России
"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России - РИА Новости, 09.03.2024
"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России
Владимир Зеленский своим присутствием на базе в Одессе помог российским военным нанести по ней авиаудар, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:46
2024-03-09T15:06
в мире
одесса
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский своим присутствием на базе в Одессе помог российским военным нанести по ней авиаудар, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.&quot;Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, которые управляют этими водными дронами. И конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди и откуда они действуют. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база. Затем он ушел, а они нанесли удар по этой базе&quot;, — указал он.Меркурис также предположил, что на объекте могли находиться иностранные инструкторы, обучающие украинцев использованию морских беспилотников.Шестого марта Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html
https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
"Его отследили". На Западе раскрыли, как Зеленский помог ВС России

Эксперт Меркурис: Зеленский навел ВС России на базу морских дронов ВСУ в Одессе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский своим присутствием на базе в Одессе помог российским военным нанести по ней авиаудар, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«

"Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, которые управляют этими водными дронами. И конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди и откуда они действуют. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база. Затем он ушел, а они нанесли удар по этой базе", — указал он.

Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
Вчера, 09:32
Меркурис также предположил, что на объекте могли находиться иностранные инструкторы, обучающие украинцев использованию морских беспилотников.
Шестого марта Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Пора запустить". В США сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 08:49
 
В миреОдессаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала