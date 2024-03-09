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Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом - РИА Новости, 09.03.2024
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02:41 09.03.2024 (обновлено: 14:32 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931969847.html
Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом
Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом - РИА Новости, 09.03.2024
Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом
Синхронист не смог внятно перевести на украинский язык слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос турецкого журналиста Владимиру Зеленскому, что... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:41
2024-03-09T14:32
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Синхронист не смог внятно перевести на украинский язык слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос турецкого журналиста Владимиру Зеленскому, что заставило его попросить повторить вопрос по-английски.Казус случился в пятницу во время пресс-конференции Зеленского и турецкого лидера после встречи в Стамбуле.На опубликованном видеоролике можно услышать, как синхронист пытается бессвязными фразами перевести слова Эрдогана на украинский язык. После этого журналист одного из турецких телеканалов начал задавать вопрос Зеленскому, однако в ответ получил лишь недовольное выражение лица последнего. Синхронист, пытавшийся переводить вопрос с турецкого на украинский, выдавал лишь некоторые слова и издавал непонятные звуки.Поначалу Владимир Зеленский делал вид, что фиксирует пометки, пытался мимикой и жестами намекнуть членам своей команды, что он не понимает, что ему говорят.Переводчик продолжал делать длинные паузы, которые изредка прерывались странными звуками. Недоуменное выражение лица Зеленского изменилось, лишь когда он решил сам обратиться к журналисту."Очень сложный перевод. Можете спросить по-английски?" — попросил он журналиста.Однако, получив отрицательный ответ, Зеленский предложил повторить попытку, после чего в дело вступил другой переводчик.Владимир Зеленский прилетел в Стамбул на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу. По итогам переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Владимир Зеленский выступил против этой инициативы, заявив, что он "не видит" представителей России на таком саммите.
https://ria.ru/20240308/erdogan-1931959880.html
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в мире, стамбул, россия, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос на пресс-конференции с Эрдоганом

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Синхронист не смог внятно перевести на украинский язык слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос турецкого журналиста Владимиру Зеленскому, что заставило его попросить повторить вопрос по-английски.
Казус случился в пятницу во время пресс-конференции Зеленского и турецкого лидера после встречи в Стамбуле.
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На опубликованном видеоролике можно услышать, как синхронист пытается бессвязными фразами перевести слова Эрдогана на украинский язык. После этого журналист одного из турецких телеканалов начал задавать вопрос Зеленскому, однако в ответ получил лишь недовольное выражение лица последнего. Синхронист, пытавшийся переводить вопрос с турецкого на украинский, выдавал лишь некоторые слова и издавал непонятные звуки.
Поначалу Владимир Зеленский делал вид, что фиксирует пометки, пытался мимикой и жестами намекнуть членам своей команды, что он не понимает, что ему говорят.
Переводчик продолжал делать длинные паузы, которые изредка прерывались странными звуками. Недоуменное выражение лица Зеленского изменилось, лишь когда он решил сам обратиться к журналисту.
«
"Очень сложный перевод. Можете спросить по-английски?" — попросил он журналиста.
Однако, получив отрицательный ответ, Зеленский предложил повторить попытку, после чего в дело вступил другой переводчик.
Владимир Зеленский прилетел в Стамбул на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу. По итогам переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Владимир Зеленский выступил против этой инициативы, заявив, что он "не видит" представителей России на таком саммите.
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