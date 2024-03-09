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"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети
"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.03.2024
"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети
Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации со словами благодарности англичанам за веру в победу Украины и поддержку страны столкнулась с жесткой... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:53
2024-03-09T09:53
2024-03-09T16:30
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации со словами благодарности англичанам за веру в победу Украины и поддержку страны столкнулась с жесткой критикой пользователей социальной сети Х."Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже", — посоветовал Watch More TV."Ты и твой фальшивый муж преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, то сразу же начали бы мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны", — возмутился Cockatoo."Кто-нибудь думает, что Украина хорошая демократическая страна? <…> Глобалисты отмывают там деньги", — отметил Cas crunchie."Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет. Все играешь с жизнями своих граждан", — заключил chibuzor chibuzor.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации со словами благодарности англичанам за веру в победу Украины и поддержку страны столкнулась с жесткой критикой пользователей социальной сети Х
.
"Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже", — посоветовал Watch More TV.
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"Ты и твой фальшивый муж преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, то сразу же начали бы мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны", — возмутился Cockatoo.
"Кто-нибудь думает, что Украина хорошая демократическая страна? <…> Глобалисты отмывают там деньги", — отметил Cas crunchie.
"Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет. Все играешь с жизнями своих граждан", — заключил chibuzor chibuzor.
Россия
не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы
. По словам президента Владимира Путина
, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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