Рейтинг@Mail.ru
"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 09.03.2024 (обновлено: 16:30 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html
"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети
"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.03.2024
"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети
Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации со словами благодарности англичанам за веру в победу Украины и поддержку страны столкнулась с жесткой... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:53
2024-03-09T16:30
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433844_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_4cd422a2e79675154f5bccdf81f8e4cb.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации со словами благодарности англичанам за веру в победу Украины и поддержку страны столкнулась с жесткой критикой пользователей социальной сети Х."Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже", — посоветовал Watch More TV."Ты и твой фальшивый муж преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, то сразу же начали бы мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны", — возмутился Cockatoo."Кто-нибудь думает, что Украина хорошая демократическая страна? &lt;…&gt; Глобалисты отмывают там деньги", — отметил Cas crunchie."Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет. Все играешь с жизнями своих граждан", — заключил chibuzor chibuzor.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html
https://ria.ru/20240308/nuland-1931870621.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433844_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_1adc0280904411a53a76003971b135c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети

© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации со словами благодарности англичанам за веру в победу Украины и поддержку страны столкнулась с жесткой критикой пользователей социальной сети Х.
"Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже", — посоветовал Watch More TV.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину
Вчера, 09:32
"Ты и твой фальшивый муж преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, то сразу же начали бы мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны", — возмутился Cockatoo.
"Кто-нибудь думает, что Украина хорошая демократическая страна? <…> Глобалисты отмывают там деньги", — отметил Cas crunchie.
"Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет. Все играешь с жизнями своих граждан", — заключил chibuzor chibuzor.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд
8 марта, 09:33
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала