https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html

"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети

"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.03.2024

"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети

Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации со словами благодарности англичанам за веру в победу Украины и поддержку страны столкнулась с жесткой... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:53

2024-03-09T09:53

2024-03-09T16:30

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации со словами благодарности англичанам за веру в победу Украины и поддержку страны столкнулась с жесткой критикой пользователей социальной сети Х."Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже", — посоветовал Watch More TV."Ты и твой фальшивый муж преступники, и твой день настанет! Люди видят тебя насквозь! Если бы вы испытывали чувство долга по отношению к украинцам, то сразу же начали бы мирные переговоры. Но нет, вы лучше вытянете из стран больше денег и подвергнете нас риску мировой войны", — возмутился Cockatoo."Кто-нибудь думает, что Украина хорошая демократическая страна? <…> Глобалисты отмывают там деньги", — отметил Cas crunchie."Ты все играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет. Все играешь с жизнями своих граждан", — заключил chibuzor chibuzor.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

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